Au menu, ce soir, faut-il accepter, refuser, tolérer les « statistiques ethniques » dans les statistiques publiques ? On en parle ! On met les voiles vers l’Irlande, le Monténégro et le Vatican et nous rencontrons, dans un café branché de Nairobi, l’équipe du premier film Kényan sélectionné à Cannes : Rafiki.

Statistique Ethnique en Grande Bretagne (2010) © Getty / Encyclopaedia Britannica/UIG

Michel Wieviorka, un des auteurs de Diviser pour unir ? France, Russie, Brésil, Etats-Unis face aux comptages ethniques, est notre invité.

Ethnie, religion, origine géographique, différence culturelle, etc. Faut-il créer des catégories pour mesurer et compter la population ?

Le débat va et vient, depuis trente ans, dans une France traditionnellement assimilationniste. L’ouvrage a été rédigé par une équipe de chercheurs internationale. Une équipe qui a mené des recherches aux Etats-Unis, en Russie, et au Brésil.

Elle ne propose pas de solutions mais une analyse des termes et des évolutions du débat lui-même dans ces quatre pays et montre comment chaque contexte national et historique façonne les pourparlers au-delà des clivages politiciens.

Faut-il accepter, refuser, tolérer les « statistiques ethniques » dans les statistiques publiques ? Irait-on vers une radicalisation de la société ? Comment ça se passe ailleurs ? La statistique a eu un effet performatif ou pas ? On en parle avec Michel Wieviorka.

Sous les radars de l’actualité - Cap sur l’Irlande, le Monténégro et le Vatican avec Florence Paracuellos.

Irlande – Les Irlandais voteront pour ou contre la libéralisation de l’avortement dans moins de trois semaines. Facebook s’en mêle.

– Les Irlandais voteront pour ou contre la libéralisation de l’avortement dans moins de trois semaines. Facebook s’en mêle. Monténégro - Olivera Lakic, une journaliste d'investigation a été blessée par balle en face de chez elle. Olivera Lakic vient d'écrire une série d'articles sur la contrebande de cigarette, au profit de politiciens influents, selon RSF. Les ONG dénoncent le règne de l’impunité.

Vatican – La mode et l'imaginaire catholique. Après deux ans de négociation avec le Vatican, Anna Wintour ouvre les portes d'une exposition dédiée à une quarantaine de mitres, de tiares, de mules et de férules portées par des papes depuis le XVIIIe siècle.

Le reportage - Laure Broulard a rencontré l’équipe du film Rafiki avant qu’elle ne s’envole pour la France. Une équipe avant tout fière d’être à Cannes.

Rafitki, c’est le tout premier film Kényan jamais sélectionné à Cannes et censuré dans son propre pays. Le long-métrage met en scène une histoire d’amour entre deux jeunes adolescentes, dans un pays où les relations homosexuelles sont punies par la loi. Rendez-vous dans un café branché de Nairobi avec Laure Broulard avec qui nous rencontrons Wanuri Kahiu, la réalisatrice, et des deux actrices principales Samatha Mugatsia et Sheila Munyiva.

Cinéma - Eva Bettan nous présente Wildwife, un film signé Paul Dano

Avec Wildwife, Paul Dano entame sa carrière de réalisateur comme il mène depuis près de vingt ans celle d’acteur : sans tambour ni trompettes, sans s’annoncer triomphalement. C’est en partie pour ça qu’on l’aime, Paul Dano. Wildwife est présenté au festival de Cannes.

Wildwife, c’est d’histoire d’adolescent de 14 ans qui, dans les années 60, assiste impuissant à la lente dégradation des rapports entre son père et sa mère.

