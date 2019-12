Le commissaire européen Thierry Breton a fait savoir ce matin que Bruxelles considérait la réforme des retraites française, si contestée dans l'Hexagone, comme « nécessaire ». L'occasion de s'intéresser aux différents systèmes de retraite en Europe avec Pascale Joannin, directrice de la fondation Robert Schuman.

Comment s'organisent les autres systèmes de retraite en Europe ? © Getty / Creativ Studio Heinemann

Alors que la contestation bat son plein en France en raison de l'annonce de la réforme des retraites, on se souvient qu'Emmanuel Macron avait, au cours de sa campagne électorale, vanté les mérites du système suédois. Un fonctionnement par point, dont le prix est variable, et qui incite à travailler longtemps - il prend en compte l'ensemble de la carrière et non les quinze meilleures années...

A travers l'Europe, les pouvoirs publics rencontrent plus ou moins des problématiques communes, comme un vieillissement global de la population. Pourtant, face à ce défi, les approches sont très variées : système par répartition, retraite par capitalisation, système de points ou non... Avec un dénominateur commun : un recul progressif, à peu près partout, de l'âge du départ à la retraite.

Alors, où fait-il bon être retraité sur le vieux continent ? Les systèmes de retraite sont-ils vraiment comparables les uns aux autres ?

Avec nous pour en parler

Pascale Joannin, directrice générale de la fondation Robert Schuman, think tank consacré à l'Europe, est notre invitée ce soir.

Le bruit du monde

est en Irak, où la contestation contre le régime se poursuit. Un reportage d'Aurélien Colly

Alors que plus de 450 manifestants ont été assassinés depuis le début du mouvement, dont l'une des figures de proue de l'opposition, une Commission d'Investigation enquête sur les circonstances de décès ou de disparition de ces victimes. Beaucoup d'Irakiens, qui ont perdu la trace d'un proche, s'y rendent dans l'espoir d'obtenir des nouvelles. Parmi eux, beaucoup de Yézidis, issus d'une communauté minoritaire qui a subi avec particulièrement d'ampleur les exactions de Daesh.

Au delà de cette mission d'aide aux proches des victimes, le travail minutieux de la Commission a pour but l'organisation de procès à grande échelle à l'encontre des membres de Daesh - bien que pour l'instant, le gouvernement irakien ne se montre pas pressé de donner lieu à « grand procès »...

Programmation musicale

Iggy Pop - Loves Missing

Janis Joplin - More Over