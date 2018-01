Rencontre avec Isra, 12 ans, et son père, Tarek Kassass, deux réfugiés syriens qui se confient sur les conditions de leur traversée pour rejoindre l’Europe ; Aux Etats-Unis, un homme d'origine indienne a été dénaturalisé ; Direction aussi la zone démilitarisée à la frontière des deux Corées.

Etre réfugié en Europe. Depuis 2015, des milliers de migrants sont prêts à tous les sacrifices pour rejoindre l'Europe, pour construire une vie normale loin de la guerre, loin de la misère dont est victime leur pays d’origine. Les traversées sont périlleuses, c’est pourquoi James Bluemel, réalisateur britannique a confié soixante-quinze smartphones à des migrants pour qu'ils puissent filmer leur périple. Ils réalisent leur propre film. Un premier documentaire avait été diffusé, sur Canal +, en octobre 2016. Le second volet sera diffusé fin janvier. James Bluemel immortalise des témoignages saisissants. Nous rencontrons, ce soir, deux des personnages dont le parcours a été suivi par ce documentaire. Isra, 12 ans, et son père, Tarek Kassass, qui ont dû fuir la Syrie. Ils sont arrivés à Cologne, en Allemagne, il y a un an. Analyse avec Anne Bathily, spécialiste en politiques de l'intégration des réfugiés.

Sous les Radars. Florence Paracuellos s’aventure dans les moindres recoins de l’actualité :

En Russie où un historien, Youri Dmitriev, 61 ans, est en prison pour s’être intéressé de trop près aux crimes du stalinisme ;

Aux Etats-Unis où un homme d'origine indienne, arrivé aux Etats-Unis en 1991, a été dénaturalisé pour ne pas s'être rendu au tribunal qui l'avait convoqué à l'époque ; découverte aussi d'une drôle de comédie musicale

Reportage en Corée, Frédéric Ojardias prend la direction de la zone démilitarisée où les deux Etats se sont rencontrés en vue des jeux olympiques d'hiver qui auront lieu en Corée du sud. Cela fait deux ans qu’ils n’avaient pas eu d’échanges. Il s’agit de la frontière la plus lourdement armée du monde. Cette frontière sépare deux armées qui se font face depuis sept décennies.

Les Rendez-vous du Cinéma. Eva Bettan vous présente les films qui comptent :

« Vers la lumière », de Naomi Kawaze, sort aujourd'hui et est en compétition à Cannes.