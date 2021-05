Le 11 mai 1981 disparaissait Bob Marley, figure emblématique du reggae mais surtout mythe à la dimension universelle. Quarante ans après, qu'est-il advenu de cette légende et de son message ?

Bob Marley, 40 ans après : l'héritage politique © AFP / GERAULT GREGORY / HEMIS.FR

500 000 personnes étaient présentes le jour des funérailles de Bob Marley en Jamaïque, témoignage de l'icône vivante qu'il était déjà devenu. Quarante ans après sa mort, son message "One love, one heart, one destiny" continue d'inspirer.

Au-delà de la musique reggae et du personnage qu'il incarne, c'est l'œuvre de Bob Marley qui lui survit. Ses textes à valeur universelle qui questionnent le racisme ou la justice sociale trouvent toujours un écho aujourd'hui.

Michka Assayas est journaliste et producteur de “Very Good Trip” sur France Inter.

Nous entendrons également un reportage en Jamaïque d’Omar Ouahmane.

Le Bruit du monde est en Suède, qui découvre que ses forêts ne sont que d'immenses plantations

La première image qui vient à l’esprit quand on parle de la Suède, c’est celle des lacs, et de la forêt. Le pays est le plus boisé d’Europe. Mais il y a le conte de fées, et il y a la réalité. Dans la majorité des cas, ces forêts ne sont que des plantations récentes, faites par l’homme.

En Suède, seules 6% des forêts sont protégées, et l’industrie forestière toute puissante continue de détruire les forêts anciennes. Un constat que font depuis longtemps les défenseurs de l’environnement, et qui commence à faire débat dans l’opinion publique suédoise.

Un reportage signé Frédéric Faux.

