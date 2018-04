Elias Sanbar, ambassadeur de la Palestine auprès de l'Unesco, présente actuellement l’exposition d’une collection du musée d’art moderne et contemporain de Palestine à l'institut du Monde arabe ; Au Mozambique, bienvenue dans le plus grand parc naturel du monde, le Grand Limpopo avec ses 35 000 km2 de surface..

Elias Sanbar, écrivain et ambassadeur de la Palestine auprès de l'Unesco © Getty / Ulf Andersen

Elias Sanbar

L'Institut du Monde arabe présente, en ce moment, l'exposition d'une collection « en exil », celle du « musée d’art moderne et contemporain de Palestine », une vieille idée qu’Elias Sanbar a eue avec le peintre et plasticien, Ernest Pignon, dont la vocation est de trouver sa place à Jérusalem-est. Nous revenons, avec lui, sur les différents enjeux d’actualité de la région, le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem, la solution à deux Etats ; la question syrienne.

Florence Paracuellos sous les radars de l’actualité

En Australie, 13 athlètes manquent à l’appel des jeux du Commonwealth. 8 haltérophiles et boxeurs camerounais ainsi que 5 rwandais, ougandais, sierra-léonais. S’ils sont retrouvés, le ministre de l’intérieur a annoncé qu’ils seraient placés en rétention puis expulsés. Le pays est l’un des plus durs en matière d'immigration ;

En Corée du Nord, c'est la fête à Pyongyang, c’est le début du "festival de l'amitié et du printemps". La célébration a lieu tous les ans et correspond à la date de naissance du président Kim Il Sung, grand père du camarade Kim Jong Un.

Reportage au Mozambique

Liza Fabbian nous emmène au parc naturel transfrontalier du Grand Limpopo, l’un des plus grands espaces internationaux de conservation au monde (35 000 km2), à cheval entre l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Mozambique. En ouvrant progressivement les frontières à l’intérieur du parc, les autorités veulent favoriser la circulation des animaux et le développement de la vie sauvage mais l’explosion du braconnage ces dernières années complique largement leur tâche.

Programmation musicale

La Carte blanche de nos correspondants

En Chine

Dominique André nous raconte l’histoire, discrètement relayée sur les réseaux sociaux, de Li wenzu, dont le mari, Wang Quanzhang, avocat, est emprisonné depuis 1000 jours. Il a disparu lors de la vague d’arrestation dite du « 9 juillet 2015 » où 200 avocats avaient été arrêtés. Personne ne sait ce qu’il est devenu.

En Belgique

Quentin Dickinson revient sur une initiative originale en faveur de la sécurité routière dans le nord des Pays-Bas.