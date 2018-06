L’Italie et Malte disent non à l’Aquarius, le navire de sauvetage de l’ONG SOS Méditerranée. Nous posons les questions de l’utilité, de l’instrumentalisation politique de ces actions humanitaires. Et puis cap sur le Japon dans l’escale reportage ou en Algérie, au Panama et en Pologne dans Sous les radars

L'Aquarius en Méditerranée le 20 juin 2017 © Radio France / Suzanne Friedel / SOS Méditerranée

L’Aquarius ou le symbole des déchirures européennes

Matteo Salvini, nouveau ministre de l’Intérieur italien directement issu des rangs de l’extrême droite, dit « stop ». L’Italie refuse d’ouvrir ses portes à l’Aquarius, navire de sauvetage de l’ONG SOS Méditerranée, et donc d’accueillir les 629 migrants qui sont à bord. Malte dit « non » à son tour mais l’Espagne veut bien offrir l’hospitalité.

Il faudra donc passer encore quatre jours en mer pour rejoindre les côtes de la péninsule ibérique. Cap sur Valence, 1 300 kilomètres de route. Situation complexe puisque les hommes et femmes à bord sont épuisés, certains malades, d’autres blessés, certaines femmes sont enceintes.

L’Aquarius entend poursuivre sa mission coute que coute. Nous allons essayer d’aller un peu plus loin, ce soir, et nous poser des questions compliquées. Parce que d’emblée on a envie de se dire qu’il faut aider tous les migrants perdus en mer quoi qu’il en coute, parce qu’on tient des vies entre ses mains. Mais les questions de l’utilité, de l’instrumentalisation par les passeurs, par les pays qui refusent leur entrée, par les pays d’où partent les migrants ; ces questions se posent.

On en parle avec Pierre Mendiharat, directeur adjoint des opérations pour Médecin Sans Frontières (MSF).

Sous les radars de l’actualité avec Florence Paracuellos

Algérie – Des centaines de personnes se sont réunies sur la promenade des Sablette à Alger ce week-end pour dire que les femmes ont le droit de faire du jogging quand bon leur semble.

– Des centaines de personnes se sont réunies sur la promenade des Sablette à Alger ce week-end pour dire que les femmes ont le droit de faire du jogging quand bon leur semble. Panama – Edition spéciale sur les télés hier soir, c’était le retour au pays de l’ancien président Martinelli. Il était extradé par les Etats-Unis.

– Edition spéciale sur les télés hier soir, c’était le retour au pays de l’ancien président Martinelli. Il était extradé par les Etats-Unis. Pologne – Varsovie inaugure le musée de la Vodka. Les polonais revendiquent cet alcool de pomme de terre ou de blé. Ils disent que c’est eux qui l’ont inventé.

L’escale reportage - Karyn Nishimura nous emmène, ce soir, dans les couloirs du métro japonais

Les dix plus grandes gares du monde en termes de passagers sont toutes situées au Japon où tous les enfants rêvent un jour d’être conducteurs de train, en raison de la perfection du service, de la diversité et de la propreté des rames, ainsi que de l’admiration que portent les habitants à leurs cheminots.

Dans ce royaume du chemin de fer, où les trains de banlieue sont pourtant bondés à plus de 160 % de leurs capacités aux heures de pointes, règne une atmosphère très particulière.

L’actu en série avec Sandy Dauphin

Le Mont blanc, l'Everest, le Kilimanjaro, le Mont Mckinley aux Etats-Unis : des sommets qui font rêver, mais pour combien de temps encore ? Ils sont menacés par le changement climatique et par la surfréquentation.

Sandy Dauphin est à Chamonix où se déroule un grand colloque international sur l'avenir durable des hautes montagnes du monde.

