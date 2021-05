L'escalade militaire est bel et bien là : après les manifestations de Palestiniens à Jérusalem-Est la semaine dernière, une confrontation directe entre le Hamas et Israël avec des tirs de roquette a désormais lieu. Assiste-t-on à l'émergence d'une troisième intifada ?

Jérusalem, lieu de toutes les crispations. Ici une photo prise aux alentours de la mosquée Al-Aqsa durant les derniers affrontements, 10 mai 2021 © AFP / EYAD TAWIL / ANADOLU AGENCY

La semaine dernière, plusieurs manifestations violentes ont eu lieu à Jérusalem-Est suite à une décision de justice concernant l'immobilier, défavorable à la communauté palestinienne. La tension est montée, aboutissant à des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien, auxquels Tel-Aviv n'a pas tardé à répondre.

En dépit de la réunion d'un Conseil de sécurité d'urgence à l'ONU aujourd'hui, la désescalade ne semble pas à l'ordre du jour. Le nombre de morts s'élève déjà à plusieurs dizaines, en majeure partie du côté palestinien, de nombreuses infrastructures ont été touchées et des centaines de personnes blessées. Des dégâts sans précédent depuis la guerre de Gaza en 2014.

Quelles sont les perspectives dans les prochains jours ? Le conflit risque-t-il de s'étendre aux autres territoires palestiniens ? Assiste-t-on à l'émergence d'une troisième intifada ou bien à une nouvelle guerre de Gaza ?

Avec nous pour en parler

Vincent Lemire est directeur du Centre de Recherche Français à Jérusalem.

Nous entendrons également notre correspondant à Jérusalem Frédéric Métézeau.

Le Bruit du monde est en Thaïlande, avec les nomades numériques

Les nomades numériques, c’est ainsi que l'on nomme ces travailleurs en ligne, à distance, qui ont choisi de voyager vers des destinations lointaines, souvent à la plage… tout en continuant leur activité professionnelle.

La Thaïlande, et tout particulièrement la petite île de Kho Phanggan, dans le sud du pays, s’est fait une spécialité d’attirer ces nouveaux visiteurs. Le pays espère ainsi compenser les pertes liées à l’absence du tourisme.

Un reportage signé Carol Isoux.

Également au programme de cette émission

Sous les radars , par Amélie Perrier

, par Amélie Perrier Le cinéma en VOD, par Corinne Pélissier

Son film Moonlight, récompensé en 2017 par l’Oscar du meilleur film et du meilleur scénario, avait bouleversé l’Amérique. Barry Jenkins est de retour, avec cette fois-ci une série sur le thème de l’esclavage aux Etats-Unis, adaptée du roman de Colson Whitehead, Underground Railroad, qui avait remporté le prix Pulitzer en 2017. C'est à visionner à partir de vendredi sur Amazon prime, et on se dit qu’avec autant de talents réunis, c’est forcément réussi !

Le monde d'après, l'édito de Jean-Marc Four

Programmation musicale

VAGABON/Courtney BARNETT - Reason to believe

ARETHA FRANKLIN - A change is gonna come