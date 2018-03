Plus de 350 000 personnes ont péri en Syrie, en sept années de conflit syrien, selon l’OSDH. Avec Céline Schmitt et Nicolas Tenzer ; Aux Etats-Unis, de nombreuses serveuses américaines victimes de stratégies de pourboires ; En Namibie, on cherche à faire peur aux léopards afin de les repousser et mieux les protéger.

Syrie

Le pays reste plongé dans une guerre dévastatrice où les civils continuent à payer un lourd tribut dans l'offensive que mène actuellement le régime syrien sur l'enclave rebelle de la Ghouta orientale. On en parle avec Nicolas Tenzer, directeur de la publication et de la rédaction de la revue Le Banquet, président fondateur du CERAP et professeur invité au PSIAS de Sciences Po, Céline Schmitt, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en France ; avec le reportage d’Etienne Monin.

Sous les Radars. Florence Paracuellos sous les radars de l’actualité

En Inde, la ville de Varanasi, au nord du pays, s’est refait, artificiellement, une beauté, à l’occasion de la visite officielle du président français en réarrangeant les nombreux escaliers de pierre qui viennent se jeter dans le Gange ;

Aux Etats Unis, dans une vidéo, des femmes serveuses racontent leur quotidien et leur difficulté à envoyer certains messieurs se faire voir quand leurs fins de mois en dépendent ;

En Namibie, Laurie Marker, à la tête du Fond de Conservation du Léopard, cherche à repousser les félins (7000 adultes dans le monde) loin des fermes à l’aide de Kangals - ces gros bergers d'Anatolie - pour mieux les protéger.

Le Reportage en Lituanie

Marielle Vitureau a participé à l’un des entraînements du bataillon multinational de l’OTAN. Ils sont 1300 militaires mobilisés dont 300 français. Six pays différents sont installés dans le pays depuis un an. Un déploiement dissuasif qui a été décidé au sommet de l’OTAN en 2016. En effet, depuis le début du conflit en Ukraine, les Baltes craignent pour leur sécurité avec face à eux une Russie plus que jamais imprévisible.

Trump saison 2

Grégory Philipps piste les moindres déplacements du président américain.