Le journaliste Jean-Baptiste Malet a réalisé un documentaire sur la tomate. « L'Empire de l'or rouge ». Son défi a été d’étudier son concentré de mondialisation ; En Finlande, une île exclusivement réservée aux femmes ; A la découverte de ce dispositif français ingénieux pour éviter l’érosion des côtes..

Grand choix de sauce tomate dans un magasin spécialisé aux Etats-Unis © Getty / John Greim

L'Empire de l'or rouge

A quoi pensez-vous lorsque vous mettez du ketchup sur vos pattes ou que vous savourez votre pizza ? Consommée et échangée partout dans le monde, elle est un aliment incontournable de la cuisine contemporaine. Jean-Baptiste Malet a parcouru le monde, rencontrant cueilleurs et entrepreneurs pour comprendre la filière de ce petit fruit fragile qu’est la tomate, symbole d'une mondialisation assez folle. Depuis la Chine, où on ne mange pas forcément de sauce tomate mais où, en revanche, on les ramasse à s'en casser le dos ; aux Etats-Unis où l’entreprise Heinz, 100 % américaine, ne produit plus du tout en Amérique du nord alors qu’autrefois, on ramassait et produisait à outrance dans tout le pays ; à l’Afrique, qui constitue une nouvelle zone de production. On en parle avec Jean-Baptiste Malet, journaliste, dont le documentaire sera diffusé ce soir, sur France 2, à partir de 22h50.

Sous les Radars

Florence Paracuellos dans les recoins de l’actualité internationale :

- Aux Etats-Unis, quatre hommes noirs, emprisonnés depuis 1995 pour meurtre, ont été innocentés l’année dernière par la justice ;

- En Ukraine, un nouveau film de guerre, Cyborgs, retrace le conflit du Dombass en 2014 et 2015, contre les séparatistes pro-russes. Le réalisateur célèbre la défaite et l'engagement de citoyens partis combattre ;

- En Finlande, une femme d’affaires achète une île uniquement réservée aux femmes pour passer des vacances sans hommes, au milieu des sapins.

Le Reportage à Jérusalem

Etienne Monin revient sur le procès d’Ahed Tamimi qui a lieu, aujourd’hui, devant un tribunal militaire. On se rappelle de cette vidéo, filmée par un téléphone portable tenu par sa famille, où la jeune femme avait interpellé et giflé un soldat israélien. Une affaire qui a suscité un grand retentissement.

Programmation musicale

Arat Kilo/Mamani Keita/ Mike Ladd – Chaos embedded Adriano Celentano – Prisencolinensinainciusol

Bad COP/Good COP

Sandy Dauphin essaie de verdir et de refroidir la planète. Ce soir, elle nous présente un processus qui permettrait de retenir l'érosion des côtes. Un dispositif inventé par une startup française.