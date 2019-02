Ce soir direction Haïti où de violentes émeutes secouent le pays depuis plusieurs jours. C'est le président Jovenel Moïse qui est visé; On partira au Mexique avec les Zapatistes qui se révoltent contre une ligne de train ; Et on parlera cinéma avec Vice d’Adam McKay

Port-au-Prince le 12 février 2019 : La police haïtienne tire des gaz lacrymogènes lors d'affrontements dans le centre de la capitale haïtienne, alors que la sixième journée de manifestations contre le président haïtien Jovenel Moise © AFP / HECTOR RETAMAL

Révolte à Haïti : six morts et un président mutique

Ce soir direction Haïti, qui fait face à de nouvelles révoltes réprimées violemment. Depuis bientôt une semaine, de violentes manifestations ont lieu à Haïti. La population descend dans la rue pour réclamer le départ du président qui n’aurait pas tenu ses promesses. L’inflation est de 15 % depuis son élection. Beaucoup d’Haïtiens ne peuvent pas manger à leur faim. De plus, la Cour supérieur des comptes a dénoncé de possibles détournements de fonds sur de l’argent destinée à relancer l’économie du pays. Les manifestations, très violentes, ont déjà fait six morts depuis le 7 février.

Avec Eric Sauray, docteur en droit public, avocat à la Cour, spécialiste de la politique haïtienne.

Sous les radars… Amélie Perrier nous emmène ce soir

Au Congo, avec des ONGs qui luttent contre l’épidémie d’Ebola, avec beaucoup de difficultés

Au Kenya, où Caroline Mwatha, militante des droits humains, a été retrouvée morte

Au Japon, où une jeune espoir de la natation nippone est atteinte d’une leucémie

L’escale reportage nous emmène ce soir au Mexique

Au Mexique, dans l’Etat du Chiapas, les Zapatistes se remobilisent. Après les mouvements de 1994 qui avaient fait plusieurs morts, ils réclamaient une reconnaissance des droits indigènes au Mexique, ils avaient obtenu les accords de San Andrès en 1996. Depuis, la situation s’est apaisée. Mais aujourd’hui, la remobilisation se fait contre plusieurs grands projets miniers et énergétiques. À cela s’ajoute une ligne de train moderne et touristique, appelé « Maya » et qui doit rejoindre Cancun en passant par le Yucatan. Mais les zapatistes craignent une perte de la culture des peuples indigènes et des menaces pour l’environnement.

Un reportage de François-Xavier Freland

Le cinéma en VO avec Eva Bettan

Ce soir on parle de Vice, le dernier film d’Adam McKay. Il raconte la vie de Dick Cheney, vice-président de George W. Bush. Sans faire de bruit, il a réussi à influencer l’homme le plus puissant du monde.

Le monde à l'envers

Cyril Sauvageot nous parle de l’antisémitisme à la hausse en Allemagne. Après les chiffres en France, c'est au tour de l'Allemagne de publier les siens : une augmentation de 10 % des actes antisémites par rapport à l'année précédente selon la police fédérale. On pourrait penser que l'Allemagne, de part son histoire, est immunisée contre l'antisémitisme. Mais dans la réalité, ce n'est pas vraiment le cas.

