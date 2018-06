J-1 avant le mondial de football, en Russie. Nous verrons comment le ballon rond a toujours été une arme au service des ambitions politiques russes. L’escale reportage direction la Colombie, ce soir. Sous les radars, cap sur Singapour notamment et puis du cinéma avec 2001 Odyssée de l’espace de nouveau dans les salles.

Vladimir Poutine jongle avec l'équipe du CSKA Moscou, le 21 mai 2005 dans la résidence présidentielle de Novo-Ogariovo. © AFP / SERGEI CHIRIKOV / POOL / AFP

Bien trop grande, bien trop froide et bien trop isolée, rien ne destinait la Russie au football

Et pourtant, dès le premier rebond du ballon rond sur la terre russe ce sport est devenu l’objet de la ferveur populaire.

En Russie, football rime avec combat populaire. De Staline à Poutine, le ballon rond a servi d’outil d’instrumentalisation. Tous les coups sont permis. La déportation au Goulag des meilleurs joueurs de l’équipe adverse, le « match de la mort » du 9 août 1942 opposant les Ukrainiens du FC Start et les nazis de la Lufwaffe, le football « scientifique » qui conquit le monde pendant la guerre froide, le rapport qu’entretiennent les oligarques avec le football, et l’organisation éminemment politique du Mondial 2018 ; le football et la Russie : toute une histoire.

On en parle avec Nicolas Jallot, co-auteur de « Futbol, le ballon rond de Staline à Poutine, arme politique ». Ce livre décrypte le pouvoir russe à travers le prisme du ballon rond.

Sous les radars de l’actualité avec Florence Paracuellos

République Démocratique du Congo – Libération d’un chef de guerre : Jean-Pierre Bemba, vice-président. En prison depuis dix ans à La Haye, la cour pénale internationale a ordonné sa libération.

Singapour – Les experts s’inquiètent des mini-ventilateurs USB offerts aux journalistes lors de la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-Un.

L’escale reportage : Colombie avec Thibaud Lefebvre

Les Colombiens choisiront dimanche leur prochain président. Ce sera soit le candidat de la droite dure, Ivan Duqué, qui veut réviser une partie des accords de paix signés il y a deux ans avec les Farcs ; soit un ancien guerriero repenti, Gustavo Petro, premier candidat de gauche à accéder au deuxième tour d'une présidentielle.

Et le premier dossier que le prochain président trouvera sur son bureau, c'est la pacification du pays.

La Colombie est censée vivre en paix depuis la signature des accords de La Havane en 2016, mais dans beaucoup de zones du pays, l'Etat est incapable de mettre fin aux violences. Reportage dans une région toujours en guerre, le Cauca, au sud-ouest du pays avec Thibault Lefèvre.

L’actu en série avec Corinne Pelissier qui revient sur la version restauré de 2001 Odysée de l’espace

Cinquante ans déjà et le revoilà. 2001 Odyssée de l’espace est de nouveau dans les salles obscures mais restauré cette fois, pour son jubilé. Un nouveau look pour ce film de Stanley Kubrick qui reste toujours aussi puissant. On en parle avec Corinne Pelissier.

Programmation musicale