On parle Lehman Brothers ce soir en Islande, en Irlande, en Espagne, 10 ans après la chute Lehman Brothers qui a précipité le monde entier dans une crise financière comme on n'en avait pas vu depuis 1929. D'actrice disparue en Chine et de petites et grandes avancées européennes.

Le siège de Lehman Brothers, le 15 septembre 2008. © AFP / NICHOLAS ROBERTS

Dix ans après la chute de Lehman Brothers

Toutes proportions gardées, si vous demandez à un économiste ce qu'il faisait dans la nuit du 14 au 15 septembre 2008, il le saura à peu près aussi surement que si on vous demande à vous ce que vous faisiez le 11 septembre 2001. La chute de Lehman Brothers, c'est le 11 septembre de la finance mondiale. Le château de carte qui tombe, et entraîne avec lui toute la finance mondiale, avec les conséquences que l'on sait, avec des banques à remettre sur pied, mais aussi des pays à renflouer, c'est le cas en Europe.

Décryptage avec notre invité ce soir Phillippe Dessertine, économiste, directeur de l’Institut de Haute Finance. Auteur de : Ceci n’est pas une crise, juste la fin du monde (Anne Carrière)

Tour des pays européens les plus touchés par la crise. En Islande reportage de Jérémie Richard correspondant à Reykjavik pour France Inter. En Espagne avec Marie-Hélène Balestero en direct de Madrid et en Irlande avec Hervé Amoric notre correspondant à Dublin



Sous les radars, Amélie Perrier nous emmène

En Chine où la comédienne la plus connue de Chine, Fan BingBing qui a acquis sa notoriété en occident grâce à son rôle de Blink les X-MEN ou encore en France l'an dernier dans "le portrait interdit" avec Melvil Poupaud, a disparu depuis 3 mois.

En Espagne où Le comédien Willy Toledo (les Amants Passagers de Pedro Almodóvar) vient d'être arrêté hier pour cause de blasphème.

En Belgique avec le chorégraphe et metteur en scène Jan Fabre, lui aussi touché par le scandale #MeToo. Une vingtaine de danseurs et de danseuses l'accusent d'humiliations et d'intimidations sexuelles...

Le rendez-vous avec l' Europe du jeudi ... Quentin Dickinson à Bruxelles