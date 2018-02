Essayons de comprendre les enjeux que suscite la fusillade - qui a eu lieu à Macerata - sur la campagne électorale italienne. Avec Marc Lazar ; Aux Etats-Unis, les parents du candidat républicain au sénat, Kevin Nicholson, soutiennent la candidate opposée ; Bienvenus à Budapest, nouvel eldorado des fêtards européens..

L'ancien Premier ministre italien et leader du parti de centre-droit Forza Italia, Silvio Berlusconi fait son retour en politique © AFP / Andreas SOLARO

Italie

Les élections législatives approchent. Elles auront lieu le 4 mars et sont plus qu'incertaines. Des milliers d'italiens ont manifesté contre le racisme, samedi, à Macerata où un sympathisant d'extrême droite avait ouvert le feu sur des immigrés africains, le 3 février, blessant six d'entre eux. Tentons de comprendre les enjeux que suscite cette fusillade sur la campagne électorale italienne. Mathilde Imberty nous explique, à travers son reportage, ce qui s’est passé et retrace le contexte dans lequel tout cela a eu lieu. Faut-il s’inquiéter d’un retour potentiel du fascisme en Italie ? Avec notamment ce mouvement d’extrême droite, CasaPound, qui tend à prendre de l'essor. On en parle avec Marc Lazar, directeur du CHSP, le centre d'histoire à Science Po, professeur des universités en histoire et sociologie politique.

Sous les Radars. Florence Paracuellos dans les recoins de l’actualité internationale

En Colombie , près de 500 000 vénézuéliens ont passé la frontière pour fuir la misère et la faim dans leur pays ;

, près de 500 000 vénézuéliens ont passé la frontière pour fuir la misère et la faim dans leur pays ; Aux Etats-Unis , les parents du candidat républicain, Kevin Nicholson, au Sénat, dans le Wisconsin, soutiennent sa principale adversaire, la démocrate Tammy Baldwin ;

, les parents du candidat républicain, Kevin Nicholson, au Sénat, dans le Wisconsin, soutiennent sa principale adversaire, la démocrate Tammy Baldwin ; En Thaïlande, le chef de la junte militaire au pouvoir, Prayut-Chan-o-Cha, gratifie son peuple d'une chanson d'amour.

Le Reportage en Hongrie

Florence La Bruyère nous emmène à Budapest, devenue le paradis des fêtards. Elle attire de plus en plus de touristes. 3,5 millions l’an dernier. La ville atteint une telle affluence que, dimanche, un référendum local est organisé pour déterminer si les bars devront fermer à partir de minuit.

Programmation musicale

Superorganism – Everybody wants to be famous Sparks – This town ain’t big enough for both of us

Les Rendez-vous du Cinéma. Eva Bettan dresse le portrait de deux films