Quelque chose est peut-être bien en train de changer dans le pays alors que la Maison Blanche a annoncé, dimanche, un plan d’action sur le contrôle des armes à feu. Avec le spécialiste des Etats-Unis, Sylvain Cypel ; Au salon de l'automobile de Genève, une voiture volante a été présentée.

Depuis la fusillade de Parkland, en Floride, qui a fait 17 morts, de nombreux jeunes américains continuent à exprimer leur colère et à se mobiliser pour le durcissement des législations d’accès aux armes. Jamais une mobilisation de cette ampleur n’avait encore eu lieu après un tel drame. Quelque chose est peut-être bien en train de changer dans le pays alors que la Maison Blanche a annoncé, dimanche, un plan d’action sur le contrôle des armes à feu, notamment un relèvement d’âge pour l’achat d’armes à feu ; des contrôles plus approfondis. On en parle avec Sylvain Cypel, journaliste spécialiste des Etats-Unis et le reportage de Grégory Philipps.

Aux Etats-Unis, Vil Mirzaïanov a travaillé pendant 26 ans à l'élaboration des armes chimiques russes qu’il dénonce depuis presque 30 ans. Celles-là même qui ont empoisonné l'ancien espion Sergeï Skripal la semaine dernière en Angleterre ;

Au salon de l'automobile de Genève, une voiture volante a été présentée. Elle sera commercialisée l'année prochaine. Ses concepteurs sont néerlandais et la voit comme un moyen de transport entre les villes ;

Un étudiant en cinéma a retrouvé une séquence de promotion de la Guerre des Etoiles pour la télé allemande, des années 1980’.

Les Rendez-vous du cinéma d'Eva Bettan

Un juif pour l’exemple. A partir du texte de l’écrivain suisse, Jacques Chessex, le réalisateur du film, Jacob Berger, propose des images et des situations vécues soixante ans plus tôt dans son pays, la Suisse.

Le festival du cinéma israélien a lieu à Paris jusqu’au 20 mars où nombre de films seront distribués.