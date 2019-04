Ce soir on part à Westeros pour parler de ce que la série « Game of Thrones » révèle sur notre monde à nous ; on ira en Afghanistan à la rencontre des femmes qui doivent négocier, ou pas, avec les Talibans ; et en Grèce, avec un nouveau site archéologique sous-marin ouvert aux touristes.

Un jour à Westeros : ce que « Game of Thrones » révèle de notre monde

Maintenant que nous sommes un certain nombre à avoir passé une nuit écourtée, ou interrompue, par un épisode dont je ne vous parlerai pas, c'est à nous, dans « Un jour dans le monde », de boucler la boucle. C’était l'aventure de France Inter sur le trône de fer depuis la semaine dernière. De quel monde nous parle « Game of Thrones » ? Ces régimes et ces dirigeants sont-ils autocrates, démocrates, ou monarques tout puissant ? À quoi nous renvoie le mur dans nos mondes à nous ? Ceux qu'on ne veut pas voir de l'autre côté sont-ils des migrants à refouler ? Ou des réfugiés climatiques qui viennent trouver refuge au Sud ?

Avec Cédric Delaunay, professeur d’histoire au lycée Descartes de Tours, auteur de Game of Thrones, de l’histoire à la série (Editions du nouveau monde, octobre 2018)

Sous les radars… Amélie Perrier nous emmène ce soir

En Indonésie, où pour les élections on pourra voter pour un certain Mikhail Gorbachev

À Londres, où le médiatique Gordon Ramsay, animateur de l’émission « Cauchemar en cuisine » a eu une très mauvaise critique sur son propre restaurant

En Grèce, avec l’ouverture d’un site archéologique sous-marin : une épave qui date de cinq siècle avant notre ère

L’escale reportage nous emmène ce soir en Afghanistan

Fin avril auront lieu les prochaines négociations entre les Talibans et l’émissaire américain pour la paix en Afghanistan, les femmes doivent se positionner. Mais pour le moment, elles ne sont pas d’accord : certaines militent pour participer aux pourparlers, et d’autres refusent toutes négociations. Laila Haidari est féministe, elle tient un restaurant où hommes et femmes peuvent s’afficher ensemble. Elle s’exprime sur les réseaux sociaux contre des négociations. Elle considère que les Talibans n’ont pas changé, et qu’ils seront toujours opposés à la liberté des femmes.

Un reportage de Sonia Ghezali

