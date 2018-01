Que se passe-t-il en Tunisie ? De fortes tensions sociales traversent le pays et ont conduit à de violentes manifestations. Avec l’historienne Sophie Bessis ; Le Mexique victime d’une épidémie de meurtres depuis 2006 ; Bienvenue dans l'Inde « des Beatles » ; Au Bénin, le berceau du Vaudou, un culte haut en couleur.

Des travailleurs tunisiens crient des slogans contre le gouvernement devant le siège de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) à Tunis © AFP / Anis MILI

Tunisie. Depuis lundi dernier, de nombreuses manifestations, souvent violentes, ont eu lieu, à travers le pays, en guise de protestation contre les hausses de prix et le chômage important. Une personne a été tuée et près de 800 personnes ont été arrêtées. Sept ans après le départ de Ben Ali, en exil en Arabie saoudite, la Tunisie peine à s'extirper de la morosité économique et sociale. Avec Sophie Bessis, historienne et journaliste franco-tunisienne.

Sous les Radars. Florence Paracuellos s’aventure dans les recoins de l’actualité :

Au Mexique où plus de 23 000 homicides ont été recensés en 2017, un pic historique. Au total, ce sont 200 000 assassinats et des milliers de disparus depuis 2006 et le début de la guerre contre le narco-trafic ;

En Allemagne , les femmes peuvent désormais savoir si elles gagnent autant que les hommes depuis qu'une loi sur la transparence des salaires est entrée en vigueur en ce début d'année ;

, les femmes peuvent désormais savoir si elles gagnent autant que les hommes depuis qu’une loi sur la transparence des salaires est entrée en vigueur en ce début d’année ; Direction l'Inde « des Beatles ». Ils avaient composé « Dear Prudence » en 1968, dans l'Ashram du gourou Maharishi, au nord du pays. La création d'un musée y est prévue en l’honneur de l'héritage du groupe et du gourou indien.

Le Reportage au Bénin. Delphine Bousquet nous emporte dans le berceau du Vaudou. Nous sommes à Malanhoui, près de Porto-Novo, la capitale du pays. La fête nationale est célébrée le 10 janvier et les adeptes des différents cultes se retrouvent pour une célébration joyeuse, colorée et rythmée.

A Malanhoui, au Bénin, on célèbre le vaudou / Delphine Bousquet

Trump | Saison 2. Les Etats-Unis commémorent le 89e anniversaire de la naissance de Martin Luther King et les récentes déclarations du président sur l’immigration font polémique ; Mercredi, le président va remettre ce qu’il a lui-même appelé les "fake news awards" ; Aussi a-t-il vraiment déclaré qu’il avait une très bonne relation avec Kim Jong Un ?