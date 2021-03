Dix ans après le début du conflit syrien, Omar Ouahmane s'est rendu à Raqqa. Que reste-t-il de la ville occupée plusieurs années par l'État islamique ?

Dix ans après le début de la guerre, la Syrie est exsangue : au moins 388 000 personnes ont perdu la vie à cause des conflits, 1,5 millions de Syriens sont invalides et plus de 5,6 millions ont fui vers l’étranger. Sans pour autant que le printemps arabe ait permis de mettre fin au règne de Bachar al-Assad qui a repris le contrôle de 70% du pays et face auquel se dressent peu d’alternatives politiques.

Plus de trois ans avoir été libérée du joug de l’État islamique, la ville de Raqqa est toujours en partie en ruines. Détruite à 80% pendant la guerre, seul 50% de la cité a été reconstruit. Des travaux qui avancent au ralenti par manque de financements et exécutés par la population, qui a tout perdu dans les conflits. La reconstruction est également entravée par les nombreuses mines qui parsèment encore la ville, une majorité de la population syrienne étant toujours exposée à des risques de restes explosifs.

Omar Ouahmane est grande reporter à Radio France.

Le Bruit du monde est en Colombie, où des chercheurs ont découvert des milliers de peintures rupestres remontant jusqu’à plus de 12 600 ans

Dans la jungle amazonienne, des scientifiques ont mis au jour des peintures rupestres d’exception, l’une des plus grandes collections de cet art au monde. C'est un legs préhistorique qui date de 12 500 ans et qui compte 75 000 peintures.

Le site dit “Cerro Azul” de Lindosa est connu depuis des années mais de nouvelles recherches ont révélé son caractère hors du commun. Certains surnomme ce site “la chapelle Sixtine de la préhistoire.”

Un reportage signé Najat Benraabah.

