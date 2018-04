Washington, Londres et Paris frappent la Syrie. L’objectif : punir Damas de l’utilisation d’armes chimiques. Moscou évoque « un acte d’agression ». On en parle avec Jean-François Daguzan.

SYRIE – Retour sur les frappes occidentales. Pour sanctionner Damas, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France sont intervenus militairement à la suite de l’utilisation d’armes chimiques à Douma. « Des frappes occidentales ont visé des centres de recherche scientifique, plusieurs bases militaires et des locaux de la Garde républicaine à Damas et ses environs » a rapporté, samedi matin, l’Observatoire syrien des droits de l’homme.

Pour Paris « La France n’a pas déclaré la guerre au régime de Bachard el-Assad mais à œuvrer pour que le droit international ne soit plus violé », Moscou dénonce « un acte d’agression », Washington se dit prêt « à dégainer de nouveau ».

On en parle avec JEAN-FRANCOIS DAGUZAN, directeur-adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique.

Avec FLORENCE PARACUELLOS

BELGIQUE - L’armée belge a du mal à remplir ses casernes. Plus de 1 500 postes à pourvoir. Le problème n’est pas tant d’attirer les jeunes que de les retenir. Un quart d’entre eux abandonnent avant la fin de la formation.

- L’armée belge a du mal à remplir ses casernes. Plus de 1 500 postes à pourvoir. Le problème n’est pas tant d’attirer les jeunes que de les retenir. Un quart d’entre eux abandonnent avant la fin de la formation. CHINE – « Je suis gay, pas un pervers » un hastag partagé par près d’un million et demi de personnes ce week-end, en Chine. Weibo, le Twitter chinois, a annoncé la suppression de tous les messages relayant la culture gay sur ordre du parti communiste. L’homosexualité a beau avoir été dépénalisée il y a 20 ans, elle continue d’être discriminée.

– « Je suis gay, pas un pervers » un hastag partagé par près d’un million et demi de personnes ce week-end, en Chine. Weibo, le Twitter chinois, a annoncé la suppression de tous les messages relayant la culture gay sur ordre du parti communiste. L’homosexualité a beau avoir été dépénalisée il y a 20 ans, elle continue d’être discriminée. LUNE – 20 juillet 2019, cinquante ans après que Neil Armstrong et Buzz Aldrin aient posé les pieds sur la Lune, une sonde y atterrira à son tour. Premier projet entièrement privé. Départ de Cap Canaveral. Objectif : explorer les vestiges laissés par les astronautes américains.

SOPHIE BECHEREL nous emmène au Rwanda. Plus de 20 ans après le génocide, c’est un pays en pleine renaissance. Le président Kagamé a décidé d'orienter résolument vers l'économie de la connaissance. Enclavé en Afrique de l'Est, sans ressources naturelles, le Rwanda investit dans le numérique, l'éducation et le développement d'infrastructures technologiques. Il a récemment accueilli le Next Einstein Forum qui a pour objectif de créer une communauté scientifique de classe mondiale, en Afrique, afin d'aider au développement du continent.

Avec GREGORY PHILIPPS, à l’affût des moindres faits et gestes du président américain.

ETATS-UNIS - « Donald Trump est moralement inapte à diriger les Etats-Unis » a affirmé James Comey.

Dans une interview accordée à la chaine de télévision ABC diffusée hier, l’ancien directeur du FBI, s’est exprimé sur ses différends avec Donald Trump. « Notre président doit incarner le respect et adhérer aux valeurs qui sont au cœur de notre pays. La plus importante [de ces valeurs] étant la vérité. Ce président n’est pas capable de le faire. » - James Comey

