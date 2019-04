Ce soir on explore la vie de David Lodge et sa vision de l’Angleterre à travers ses mémoires ; On ira au Sénégal, à la rencontre des pêcheurs qui doivent déménager à cause de l’érosion ; Et aux Etats-Unis, avec une cathédrale ravagée par une tempête

À la rencontre de David Lodge, écrivain britannique

David Lodge raconte l’apogée de sa carrière d’écrivain et d’universitaire dans son dernier livre La chance de l’écrivain, le deuxième tome de ses mémoires. Après être revenu sur ses débuts en littérature et sa jeunesse dans Né au bon moment, il décrit ici une époque à travers sa propre vie. L’écrivain anglais explique comment il fabriquait ses romans, ses personnages, et partage son art et sa passion de l’écriture.

Avec David Lodge, écrivain britannique

Sous les radars… Amélie Perrier nous emmène ce soir

À Paris, où les déclarations d’émotions envers Notre-Dame arrivent des quatre coins du monde

Aux Etats-Unis, où une vieille cathédrale de Saint-Louis a aussi été dévasté, mais par une tempête cette fois-ci

L’escale reportage nous emmène ce soir au Sénégal

À Saint-Louis, ancienne capitale coloniale française du Sénégal, une grande majorité des habitants vit de la pêche. Mais plusieurs familles ont dû quitter le secteur et ont été déplacées vers l’intérieur des terres. En cause : l’érosion côtière qui gagne du terrain. Des familles refusent de partir, et certains pêcheurs ont déjà perdu la vie dans l’effondrement de leur maison. Il y a un an, le président français avait promis des investissements pour lutter contre l’érosion.

Un reportage de William de Lesseux

Programmation musicale

Leyla Mac Calla – Money is king

Keziah Jones – Rhythm is lov