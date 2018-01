La République tchèque est en plein entre-deux-tours présidentiel et pose la question de l’avenir du pays en Europe. Avec Jacques Rupnik, directeur de recherche au CERI ; En Inde, une « thérapie de la vache » pour mieux réinsérer les prisonniers ; En Corée du sud, la K-pop règne depuis la mort de Kim Djong hyeonne..

Discours du président tchèque Milos Zeman après le premier tour de l'élection présidentielle du 12 janvier 2018 à Prague © AFP / MATĚJ STRÁNSKÝ / RESPEKT MAGAZINE

République Tchèque. L’entre-deux-tours présidentiel interroge la République tchèque de demain. Pro-européenne, avec Jiri Drahos, ou, eurosceptique avec le président sortant, Milos Zeman, social-démocrate en 2013 et aujourd’hui candidat populiste puis pro-russe. Alors que le pays connait une croissance solide, un taux de chômage au plus bas, les discours populistes alimentent encore un peu plus un climat de méfiance envers l’Europe, déjà bien ancré. Avec Jacques Rupnik, directeur de recherche au Centre d'études et de recherches internationales de Sciences Po (CERI).

Sous les Radars. Florence Paracuellos dans les recoins de l’actualité :

Au Danemark où désormais les personnes qui diffusent sur internet des vidéos d'ébats sexuels sont passibles de deux ans de prison. En général, les principales victimes sont des jeunes femmes mineures ;

où désormais les personnes qui diffusent sur internet des vidéos d'ébats sexuels sont passibles de deux ans de prison. En général, les principales victimes sont des jeunes femmes mineures ; En Nouvelle Zélande une loi prévoit l’installation de caméras dans les bateaux chalutiers qui, souvent, remontent, dans leurs filets chargés de poissons, des albatros, des phoques, des dauphins, des espèces en danger ;

une loi prévoit l’installation de caméras dans les bateaux chalutiers qui, souvent, remontent, dans leurs filets chargés de poissons, des albatros, des phoques, des dauphins, des espèces en danger ; En Inde, où une « thérapie de la vache » est prévue dans les prisons de l'Haryana. Installer des étables dans les prisons pour faciliter la réinsertion des prisonniers grâce aux pouvoirs magiques des vaches.

Le Reportage en Corée du sud. Frédéric Ojardias nous parle d’un phénomène culturel qui a pris la planète par surprise : la K-pop, la musique pop du pays, en deuil depuis le suicide de Kim Djong hyeonne, 27 ans, chanteur du boys ’band « SHINee ».

Programmation musicale :

1. Sunflower - De Rex Orange County

2. Drink I'm sippin on - De Yaeji

Les Rendez-vous du cinéma. Corinne Pelissier nous présente le dernier film du réalisateur multi-récompensé, Fatih Akin, avec pour actrice principale, Diane Kruger. Couronné meilleur film étranger lors des golden globes, In The Fade est basé sur une histoire vraie : la série d’attentats perpétrés dans les années 2000’, par un groupuscule nazi, contre la communauté turque en Allemagne.