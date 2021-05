Alors que le soulèvement palestinien s'étend désormais à la Cisjordanie, Israël a mené ce week-end l'opération la plus meurtrière depuis le début du conflit à Gaza. Dans ce contexte de surenchère des violences, y a-t-il une perspective d'apaisement des tensions ?

Israël-Palestine : vers quelle paix ? Ici des vagues de fumée font rage après une frappe israélienne sur la ville de Gaza, 17 mai 2021 © AFP / MOHAMMED ABED

Dimanche, de nouvelles frappes aériennes par l'armée israélienne ont occasionné le plus grand nombre de morts à Gaza depuis le début de ce nouvel épisode de violences. 200 Palestiniens ont trouvé la morts dont près de 60 enfants, tandis que 1300 personnes ont été blessées et des dizaines d'infrastructures détruites.

Cette escalade repousse encore davantage les perspectives d'un apaisement des tensions. La communauté internationale, qui s'est réunie à l'occasion d'un Conseil de sécurité de l'ONU hier, peine à s'accorder : une nouvelle proposition de déclaration conjointe a été bloquée par les États-Unis. Comment sortir de ce cycle de violences ?

Avec nous pour en parler

Frédéric Encel est géopolitologue, spécialiste du Moyen-Orient, maître de conférences à Sciences Po Paris et professeur à la Paris School of Business.

Le Bruit du monde est à Athènes, où tout un patrimoine architectural disparaît

A Athènes, alors que la saison touristique a commencé, tous les yeux sont rivés sur l’Acropole, au coeur d’une récente polémique pour sa rénovation coûteuse et par trop bétonnée. Pourtant, Athènes abrite d'autres trésors architecturaux du 19 et 20e siècle : de vieux édifices et maisons de style néo-classique, Art déco ou éclectique.

En 1939, l'écrivain américain Henry Miller était tombé sous le charme de la capitale grecque, pas seulement de l’Acropole mais aussi du pittoresque de ses quartiers. Malheureusement, une partie de ce patrimoine, trop cher à restaurer, est souvent sacrifié au profit de nouvelles constructions en béton.

Dans le quartier libertaire de Exarcheia, certaines vieilles maisons sont squattées illégalement pour retarder leur démolition. Malheureusement, taggées, devenues insalubres, elles finissent rasées et remplacées au pied levé par de grands immeubles plus fonctionnels.

Reportage à Athènes dans les quartiers d'Exercha et Kypseli / François-Xavier Freland

Denys Zacharopoulos, critique d’art, habite et connait bien le quartier désormais populaire de Kypseli, juste à côté, longtemps zone prisée de la bourgeoisie locale. Des édifices de béton côtoient quelques villas de style éclectique, art déco… "Je connais cette maison abandonnée depuis très longtemps, précise-t-il. Comme souvent, il n’y avait pas d’héritiers ou c’était difficile de retrouver les propriétaires".

Près de 2000 villas en ruines ont été recensées. La mairie d’Athènes qui en a rénové 63 incombe la faute au Ministère de la Culture en charge de la préservation du patrimoine matériel. Selon Katerina Koskina, conseillère culturelle du maire "un vaste plan de réhabilitation est néanmoind à l'étude…"

Pour Olga Moatssou-Ess, Docteure ès Sciences de Histoire de l’Architecture : "Athènes a été victime d’une démolition brutale de bâtiments entre autres d’architecture néo-classique, comme nulle par ailleurs". A ce rythme, sans véritable volonté de l’état, l’une des plus vieilles villes du monde pourrait perdre une partie de sa mémoire, et peut-être de son potentiel touristique.

Un reportage signé François-Xavier Freland.

Également au programme de cette émission

Sous les radars , par Amélie Perrier

par Amélie Perrier L'Amérique d'après Trump, par Grégory Philipps

par Grégory Philipps Le monde d'après, l'édito de Jean-Marc Four

Programmation musicale

C. TANGANA - Comerte entera

Otis REDDING - Chain gang