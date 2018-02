L'Irak est ravagé par trois années de guerre contre l’organisation djihadiste « Etat islamique ». Avec Hosham Dawod, spécialiste de l'Irak ; En Suisse, toujours plus de rigueur alors que les comptes publics se portent bien ; En Thaïlande, vient de s'achever la Cobra Gold et son fameux stage de survie face à la jungle..

A Bagdad les Irakiens commencent à reconstruire les bâtiments détruits après 3 ans de combats contre l'État islamique © Getty / Robert Nickelsberg

Irak

Le pays est ravagé par trois années de guerre menée contre l’organisation djihadiste « Etat islamique ». Les engagements en faveur de la reconstruction du pays ont atteint 30 milliards de dollars lors de la conférence internationale qui s’est tenue à Koweït du 12 au 14 février. Ils vont permettre de débuter la réhabilitation des bâtiments publics. Mais ils sont loin d'atteindre l’objectif des 88 milliards de dollars fixés au début de la conférence. La reconstruction du second producteur de pétrole de l’OPEP s’annonce difficile tant la confiance des investisseurs reste aussi très fragile dans un pays miné par la corruption. On en parle avec Hosham Dawod, chercheur au CNRS, anthropologue et spécialiste de l'Irak où il dirigeait, jusqu'en septembre 2014, la branche irakienne de l'Institut français du Proche-Orient et le reportage d’Oriane Verdier.

Sous les Radars. Florence Paracuellos dans les recoins de l’actualité internationale

- En Suisse où même si les comptes publics se portent bien, cela fait 12 ans que les gouvernements mènent une politique de rigueur pour s'entonner ensuite des miraculeux milliards d'euros dégagés ;

- En Algérie où de nombreux migrants ont été arrêtés puis transférés dans un centre de rétention de la banlieue d'Alger pour ensuite être expulsés sans distinction de nationalité ;

- En Thaïlande s'achève la "Cobra Gold", cet exercice militaire annuel américano-asiatique qui a mobilisé, cette année, 7000 GI pour les manœuvres conjointes.

Le Reportage au Kossovo - Angélique Kourounis

Trump Saison 2. Grégory Philipps à l'affût des moindres mouvements du président américain

- C'est férié, aujourd'hui, aux Etats-Unis, on honore tous les présidents américains de l’histoire du pays. A cette occasion, Donald Trump a invité ses concitoyens à la réflexion ;

- Après le drame survenu en Floride, le président a fait savoir qu’il était favorable à une loi pour renforcer les contrôles sur les antécédents judiciaires des acquéreurs d’armes.

La chronique de Bertrand Gallicher

Direction la République du Daguestan ce soir où cinq femmes ont trouvé la mort, hier, tuées par un assaillant qui a ouvert le feu à la sortie de la messe dans une église orthodoxe. Une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique.