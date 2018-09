Direction le Royaume-Uni pour parler Brexit et du plan de Theresa May; au Japon à la rencontre d'un condamné à mort depuis 48 ans; et en Corée du Nord où Kim Jong-Un serait finalement pas un si mauvais élève...

Le président du Conseil européen Donald Tusk appelle Londres à "retravailler" ses propositions pour débloquer les négociations sur le Brexit © AFP / Aaron Chown / POOL

Brexit: le plan de Theresa May sinon rien?

Où en est le Brexit? C'est un peu l'autre sommet de Salzbourg... Au dîner, on discutera Brexit. Theresa May va exposer sa politique, ensuite ce sera au tour des 27 de voir ce qu'ils en pensent. L'Union européenne veut que Londres revoit ses propositions, et Theresa May affirme que c'est "son plan sinon rien". C'est donc une étape importante de jaugeage entre les 27 d'un côté et le Royaume-Uni de l'autre. Alors qu'en est-il ? Où en est-on? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement?

Explications avec Pauline Schnapper, professeure de civilisation britannique à l'université Sorbonne Nouvelle, et Jonathan Fenby, journaliste et essayiste britannique.

Sous les radars, Amélie Perrier nous emmène ce soir

En Turquie, où le dîner du président Nicolas Maduro, dans un restaurant luxueux d'Istanbul, reste sur l'estomac de nombreux Vénézuéliens...

Aux Etats-Unis, où Fox News veut faire peur à propos du repas de Thanksgiving.

Au Japon, où on pleure le roi de la baguette, Philippe Bigot qui avait permis au pain de devenir un aliment familier à la table nippone.

Et en Australie, pour donner des nouvelles de nos fraises...

Le reportage nous emmène au Japon... avec Karyn Nishimura-Poupée

C'est une histoire incroyable, celle d'un condamné à mort qui attend depuis maintenant 48 ans son exécution... Tant et si bien qu'il est libre et bien vivant, et Karyn Nishimura-Poupée a pu le rencontrer.

Le cinéma en VO avec Corinne Pelissier

Il paraît qu'il déteste les westerns... Et pourtant, celui qu'il vient de terminer pourrait bien lui valoir un oscar: Les frères Sisters de Jacques Audiard. C'est l'histoire de deux frères tueurs à gage dans l'ouest américain, Elie et Charlie Sisters, incarnés par John C. Reilly et Joaquin Phenix. En l'espace d'un mois, ils ont déjà triomphé à Toronto et fait craquer le jury des festivals de Deauville et de la Mostra. Alors, forcément ça interpelle!