A la une, ce soir, l’Europe tente d’afficher un front commun. Hier, la France et l’Allemagne sont parvenus à un accord. J-8 avant le conseil européen. On en parle ! Sous les radars met les voiles vers les Etats-Unis et la Bolivie. L’escale reportage nous emmène à Kaboul, ce soir. Et puis, cinéma avec Corinne Pelissier.

Mardi 19 juin : Emmanuel Macron obtient le soutien d'Angela Merkel pour un budget de la zone euro © Getty / Michele Tantussi

Sommet Merkel-Macron

C’est au nord de Berlin, au château de Meseberg, que le président Français a rencontré la chancelière Allemande. Un sommet notamment préparé par les ministres des finances des deux pays, Olaf Scholz et Bruno Le Maire.

Trois heures de négociations entre Emmanuel Macron et une Angela Merkel malmenée par une forte crise gouvernementale en Allemagne.

Le programme de cette rencontre

Les deux chefs d’Etat devaient fixer la feuille de route à adresser aux vingt-sept pays lors du conseil européen des 28 et 29 juin prochain. Au menu notamment : la définition d’une crise politique migratoire européenne et la réforme de la zone euro.

Emmanuel Macron et Angela Merkel annoncent notamment une coopération renforcée en matière de défense, une lutte contre les causes de l’immigration et surtout un renforcement de l’union économique et monétaire à l’aide d’un budget européen.

On en parle avec l'ambassadeur d'Allemagne à Paris Nikolaus Meyer-Landrut.

Sous les radars de l’actualité : avec Florence Paracuellos. Cap sur les Etats-Unis, la Moldavie et la Bolivie !

Etats-Unis - C'est une des images des dernières heures aux Etats-Unis. L'image du malaise profond suscité par la nouvelle politique migratoire de Donald Trump qui sépare les enfants de leurs parents en situation irrégulière. Hier soir, une journaliste tente de lire une dépêche à ce sujet et fond en larme .

- C'est une des images des dernières heures aux Etats-Unis. L'image du qui sépare les enfants de leurs parents en situation irrégulière. Hier soir, . Moldavie - Quand la " blockchain " est utilisée contre les trafics d'enfants. La blockchain, on en a beaucoup parlé à propos des bitcoin. C'est ce système qui permet de sécuriser des données partagées sur des milliers d'ordinateurs. Ce qui rend les monnaies virtuelles à l’abri de toute manipulation. Pour faire simple, on peut parler d'un registre numérique ultra-sécurisé.

- Quand la " " est utilisée contre les trafics d'enfants. La blockchain, on en a beaucoup parlé à propos des bitcoin. C'est Pour faire simple, on peut parler d'un registre numérique ultra-sécurisé. Bolivie - Enfin direction La Paz, en Bolivie, à la veille de l'inauguration du tout nouveau palais du gouvernement.

L’escale reportage : direction l’Afghanistan avec Sonia Ghezali

Les inscriptions des candidats aux élections législatives sont ouvertes. Les 249 sièges de l’Assemblée nationale doivent être renouvelés, un scrutin qui arrive avec trois ans de retard sur un calendrier initial. Le vote n’a même pas eu lieu que la fraude s’organise déjà. Certains candidats ont décidé de faire appel à des « marchands de tazhira », la carte d’identité afghane, pour s’assurer un nombre de votes suffisant en leur faveur pour accéder au parlement. On prend la route de Kaboul avec Sonia Ghezali.

Le cinéma : Corinne Pelissier nous parle de How to talk girls at parties de John Cameron Mitchell

Ressortez vos vieilles cassettes de Sex pistols, les punks sont de retour ! Le choix cinéma du jour « How to talk girls at parties » du réalisateur américain John Cameron Mitchell. Une histoire d’amour sur fond de musique punk et de rencontres extra-terrestres. Ça a l’air un peu barré, d’ailleurs ça l’est. C’est un film original et audacieux.

