Le réseau d’investigation "Forbidden Stories" dont fait partie Radio France sort une série d’enquêtes sur les mines dans trois pays. Et aussi : Tanzanie et le scandale de la mine de Mara-Nord; Guatemala et les morts du lac Izabal, l'Inde et sa mafia du sable rouge.

Green Blood Capture d’écran du site forbidden stories

Le réseau d’investigation Forbidden Stories a été créé en 2017. Il regroupe des cellules d’investigations de plusieurs médias à travers le monde qui se sont donné une mission : poursuivre les enquêtes que des journalistes ont dû arrêter car ils étaient menacés, parfois même tués.

C’est dans ce cadre que 30 médias, dont Radio France, ont enquêté sur le secteur minier. Depuis mardi 18 juin, ils publient une série d’articles et de reportages nommés Green Blood (sang vert), qui dénonce le traitement environnemental et humain dans les mines en Tanzanie, au Guatemala et en Inde.

Treize journalistes auraient déjà été tués pour avoir enquêté sur des scandales environnementaux selon le comité pour la protection des journalistes (CPJ), 16 autres décès suspects sont toujours en cours d’analyse.

Sur chaque continent, l’industrie minière cherche à cacher ses secrets :

En Tanzanie, où le journaliste Jabir Idrissa dénonce les agissements autour d’une mine d’or.

Au Guatemala, où l’industrie du nickel provoque la colère des populations locales et où les autorités tentent de bâillonner le journaliste Carlos Choc.

En Inde où des journalistes comme Sandhya Ravishankar dévoilent au péril de leur vie les agissements de véritables "mafias du sable".

Reportage avec Jules Giraudat, rédacteur en chef de Forbidden Stories, Arthur Bouvart journaliste d'investigation et Benoît Collombat, journaliste d'investigation

L’escale reportage nous emmène en Centrafrique

La Centrafrique peine à sortir d’un conflit qui dure depuis plus de cinq ans maintenant. C’est l’avant dernier pays le plus pauvre au monde selon l’indicateur de développement humain. Là-bas, le quotidien pour beaucoup d’habitants est de trouver les moyens de nourrir sa famille au jour le jour. Les violences restent encore nombreuses. Pourtant dans ce contexte difficile, des personnes travaillent au relèvement de la culture et notamment au cinéma : une nouvelle salle vient d’ouvrir à Bangui.

Un reportage de Charlotte Cosset

Sous les radars… Hélène Roussel nous emmène

En Mauritanie, avec les descendants d’esclaves qui sont l’un des enjeux de l’élection présidentielle qui commence demain

Aux Philippines, un des pays qui a le plus haut taux de circoncisions, et c’est en ce moment que beaucoup de jeunes sont circoncis

En Sibérie, avec un ours blanc qui fait les poubelles dans un village

L’Europe, on l’aime ou la quitte

Angélique Bouin nous parle du comportement des Européens au volant, du prix européen de l’invention et de Carles Puigdemont.

Programmation musicale

Altin Gun – Leyla

Harry Nilson – Everybody’s talkin’