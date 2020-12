La saga dure depuis maintenant quatre ans et demi. Elle devrait prendre fin le 31 décembre prochain, alors que la période de transition, faite de négociations ardues, s'achève. Avec les correspondants de France Inter, nous revenons sur les temps forts de ce pan d'histoire européenne.

Le brexit © Getty / Yaorusheng

Avec nous pour en parler

Antoine Giniaux, ex-correspondant de Radio France à Londres, grand reporter à France Inter

Franck Mathevon, journaliste à la Rédaction Internationale de France Inter

Richard Place, correspondant de Radio France à Londres

Le bruit du monde est dans la voix, rare, du romancier japonais Haruki Murakami

L'écrivain japonais le plus lu au monde, immense auteur de romans-fleuve parmi lesquels 1Q84, s'est entretenu avec la correspondante de Radio France à Tokyo, Karyn Nishimura.

Egalement au programme de l'émission

La chronique américaine de Grégory Philipps, à l'aube de "Biden, saison 1"...

*

Le monde à l'envers de Cyril Sauvageot

En Hongrie, c’est une première depuis l’arrivée au pouvoir du nationaliste Viktor Orban il y a dix ans. Les partis d’opposition ont décidé de faire front commun en 2022 pour tenter de chasser du pouvoir l’actuel Premier Ministre !

Programmation musicale

The Clash - The Magnificent Seven