Tentons de comprendre les différents signes de renouvellement qui s’opèrent actuellement au sein des Etats africains ; En Floride, la Chambre locale a voté contre une loi qui proposait d’interdire les fusils d'assaut semi-automatiques ; Black Panther est devenu un véritable phénomène au cinéma.

Le président libérien George Weah en visite officielle à l'Elysée © AFP / FRANCOIS GUILLOT

Afrique

Au Libéria, le nouveau président, George Weah, veut ouvrir son pays aux investissements étrangers, vaincre la corruption et assurer le partage des ressources ; Après la démission de Jacob Zuma, l’Afrique du sud attend de Cyril Ramaphosa une politique d’urgence en vue de restaurer l’économie et la confiance en l’action gouvernementale ; Le Congo appelle à une nouvelle marche contre le pouvoir du président Joseph Kabila ; La Guinée a vécu ses premières élections locales depuis la fin des régimes autoritaires qui ont dirigé le pays pendant plus de 50 ans. L’Union Africaine affiche une volonté de rupture en faisant de la lutte anticorruption et de l’autofinancement total de l’organisation une priorité. Décryptage avec Amzat Boukari-Yabara, docteur du Centre d’études africaines de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), spécialiste du panafricanisme.

Sous les Radars de Florence Paracuellos

En Floride, la Chambre locale, à majorité républicaine a voté contre un projet de loi en vue d’interdire les fusils d'assaut semi-automatiques et les chargeurs à grande capacité ;

Au Congo, l'Etat congolais a prévu de multiplier par 5 sa taxe cobalt, ce métal présent dans les batteries de votre téléphone portable et/ou de votre ordinateur ;

Au cinéma, Black Panther est devenu un véritable phénomène. Premier superhéros noir des studios Marvel, il connait un énorme succès avec 420 millions de dollars de recettes dans le monde. En France, c’est 1 million d'entrées en une semaine.

Le Reportage au Kenya de Laure Broulard

Le revenu universel a été testé dans le pays. Depuis un peu plus d’un an, l’ONG américaine, Give Directly, verse environ 20 euros par mois à tous les habitants majeurs d’un village de l’ouest du Kenya. Cet argent arrive directement sur le téléphone portable des bénéficiaires. Le projet vise à rassembler des données pour repenser l’aide humanitaire et la lutte contre la pauvreté dans le monde.

Programmation musicale

Nerd/Kendrick Lamar – Don’t don’t do it Antonio-Carlos Jobim – So danco samba

Les Rendez-vous du cinéma d'Eva Bettan

« Cas de conscience » réalisé par l’iranien Vahid Jalilvand ;

« La Forme de l'eau » réalisé par l’américain Guillermo del Toro. Le film est un des favoris des oscars avec 13 nominations.

L'édito du monde de Claude Guibal