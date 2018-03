Nous explorons ensemble les « autres 68 » dans le monde : Aux Etats-Unis, c'est le grand mouvement de contestation contre la guerre du Vietnam.. Des émeutes éclatent dans tout le pays après la mort de Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968.. Nous sommes avec Corentin Sellin, spécialiste des Etats-Unis.

1968 aux Etats-Unis

Les jeunes américains se rebellent et dénoncent la guerre du Vietnam. Le mouvement s’étend ensuite avec une remise en cause plus globale du système, notamment après la mort de Martin Luther King, assassiné le 4 avril 1968, et celle du sénateur Robert F. Kennedy - frère cadet de John F. Kennedy - assassiné à Los Angeles le 5 juin 1968. On en parle avec Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire CPGE (classes préparatoires aux grandes écoles), spécialiste des Etats-Unis et le reportage de Berkeley Loïc Pialat.

Florence Paracuellos sous les radars de l’actualité

Aux Etats Unis, après Ronald Reggan, Arnold Schwarzenegger, Cynthia Nixon est candidate au poste de gouverneure de New York et compte bien renverser Andrew Cuomo, lui aussi démocrate, en poste depuis 2011 ;

En Serbie où la rougeole, maladie contre laquelle il existe un vaccin, a tué douze personnes ces trois derniers mois. Des parents accusent les personnes anti-vaccins de les avoir influencés. La justice a ouvert une enquête ;

En Angleterre, à Essex, une école cherche à confronter les enfants aux risques du quotidien en remplaçant les revêtements en caoutchouc sur le sol ainsi que les bacs à sable par des matériaux auxquels les élèves pourront être plus directement confrontés tous les jours.

Programmation musicale

Fatoumata Diawara – Nterini James Brown - Hot pants

Les rendez-vous du Cinéma d’Eva Bettan

Wim Wenders est le plus connu des cinéastes allemands, et sans doute le plus proche des français. Six de ses premiers films, restaurés et remastérisés par sa fondation, sont en salle depuis quelques jours :

L'ami américain

L'Angoisse du gardien de but au moment du penalty

Alice dans les villes

Faux mouvement

Au fil du temps

L'état des choses

Lion d'or à Venise

Ailes du désir

En attendant de pouvoir regarder "Les ailes du désir", remis à neuf fin avril.