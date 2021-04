Ces 22 et 23 avril, 40 dirigeants de la planète se réunissent pour assister à un sommet virtuel sur le climat, proposé par le président des États-Unis, Joe Biden. Quels sont les enjeux d'une réunion sous égide américaine, qui marque le retour du pays sur le terrain climatique, après quatre ans de déni ?

Joe Biden va-t-il sauver la planète ? Le président américain a invité 40 dirigeants mondiaux à un sommet sur le climat en visioconférence, jeudi 22 et vendredi 23 avril. © AFP / POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES

Aujourd'hui et demain se tient le sommet proposé par Joe Biden concernant le climat et auquel participent les états les plus pollueurs de la planète. L'objectif : que chacun des 40 dirigeants présents rehausse les ambitions de son pays en matière d'émissions de carbone, avant la COP26 de novembre prochain.

Un sommet qui cristallise de nombreux espoirs en matière climatique. Il se tient au lendemain de l'accord européen sur une baisse d’au moins 55 % des émissions d’ici à 2030. De son côté, Vladimir Poutine a déclaré dans son discours annuel hier qu'il fallait "répondre aux défis du changement climatique".

Deux éléments sont particulièrement attendus : l'annonce des engagements américains en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que ceux que pourront prendre d'autres grandes puissances, et en particulier les pays du G20 comme l'Inde, l'Indonésie ou l'Afrique du Sud.

Avec nous pour en parler

David Levaï est chercheur associé à l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI).

Le Bruit du monde est sur la rive israélienne de la Mer morte, à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre

Bordée par Israël, la Cisjordanie et la Jordanie, cette "mer" est en réalité un lac salé alimenté par le fleuve Jourdain, qui rétrécit peu à peu à cause du pompage du fleuve et du réchauffement climatique...

Sa disparition serait une catastrophe car loin d'être "morte", cette étendue est une véritable source de vie pour la région et ses habitants.

Un reportage signé Frédéric Métézeau.

Également au programme de cette émission

Sous les radars, par Amélie Perrier

par Amélie Perrier L'Europe tu l'aimes ou tu la quittes, par Angélique Bouin

par Angélique Bouin Le monde d'après, l'édito de Jean-Marc Four

