Donald Trump déchire l’accord sur le nucléaire iranien et l’Europe discute avec Vladimir Poutine pour y faire face. On en parle ! Nous irons faire un tour du côté de l’Arabie Saoudite, de la Russie et de l’Inde. Et puis on met les voiles : reportage au Zimbabwe à l’approche des élections présidentielles.

Russie et Europe face au retrait des Etats-Unis de l'accord sur la non prolifération du nucléaire iranien © AFP / GEORGES GOBET

« Ne pas parvenir à préserver l’accord sur le nucléaire iranien serait un désastre », ont répété notamment les représentants de l’Union Européenne.

Les diplomates européens et russes travaillent à un nouvel accord avec l’espoir de sauver le traité de non-prolifération du nucléaire iranien, signé en 2015.

Après le retrait des Etats-Unis de l’accord, les diplomates discutent d'un nouveau traité visant à offrir une aide financière à l’Iran en contrepartie de restrictions au développement de son programme balistique.

Après plusieurs années de désaccords politiques, l’Europe et la Russie s’unissent pour préserver le traité de Vienne. On en parle avec Jean de Gliniasty, spécialiste des questions russes, diplomate et ancien ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013.

Sous les radars de l’actualité avec Florence Paracuellos ! Cap sur l’Arabie Saoudite, l’Inde et en Russie

Sous les radars de l'actualité avec Florence Paracuellos ! Cap sur l'Arabie Saoudite, l'Inde et en Russie

– On parle souvent de l’Arabie Saoudite comme d’un pays en pleine mutation. On évoque le cinéma, les femmes au stade, l’ouverture au divertissement mais l’Arabie Saoudite c’est aussi six militantes féministes arrêtées ce week-end pour « atteinte à la sécurité du royaume ». Inde - Le virus Nipah, pour lequel il n’y a aucun vaccin, sévit dans le sud de l’Inde, au Kérala. Au moins dix personnes sont mortes en quinze jours et cent ont été placées en quarantaine. Les autorités appellent à ne pas paniquer. Difficile de rester calme lorsqu’on sait que Nipah est mortel dans 70 % des cas.

Russie – Fortes pluies + des chaleurs inhabituelles = infestation totale de moustiques dans la région de Voronezh dans le sud-ouest de la Russie. Ils sont énormes, de la taille de gros cousins et pullulent littéralement. Des photos postées sur les réseaux sociaux montrent des voitures recouvertes d'insectes.

Direction le Zimbabwe avec Liza Fabbian

On prend la route de ce pays qui retient son souffle avant les élections présidentielles, prévues pour cet été. Ce sont les premières depuis la chute de Robert Mugabe.

Emmerson Mnangagwa est candidat à sa propre succession avec deux grandes promesses : offrir au Zimbabwe des élections « libres et justes » et ouvrir le pays aux investisseurs étrangers.

Le Zimbabwe reste miné par l’hyperinflation, par un fort taux de chômage et une grave pénurie de liquidité.

