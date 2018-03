Nous explorons ensemble les « autres 68 » dans le monde : Au Nigéria, retour sur la guerre du Biafra. Avec Oliver Todd et Joël Calmettes ; En Somalie, 60 jeunes filles footballeuses défient le regard des autres et surmontent la menace des islamistes shehab..

1968 au Nigéria

En 1968, le blocus terrestre et maritime enserre déjà cette province de l’est du pays qui a fait sécession le 30 mai 1967. Retour sur une guerre civile qui a causé la mort de près de deux millions de personnes et dont les images ont bouleversé la mémoire collective. Un conflit qui reste le symbole de la famine et d’une mobilisation humanitaire sans équivalent. La faim était utilisée comme arme de guerre. On en parle avec Oliver Todd, qui a fait partie de ceux qui ont couvert la guerre du Biafra et Joël Calmettes, documentariste, réalisateur du film L’histoire secrète du Biafra, auteur bientôt d’une thèse sur le sujet.

Florence Paracuellos sous les radars de l’actualité

En Somalie, à Mogadiscio, des jeunes filles footballeuses enlèvent leur long hijab, laissant apparaitre des maillots de foots, des collants et des grandes chaussettes. Leur seule crainte, ce sont les islamistes Shebab pouvant arriver à tout moment ;

A Washington, un coup d'œil sur le niveau du débat politique aux Etats-Unis entre Joe Biden, ancien vice-président de Barak Obama, et Donald Trump ;

Le rapprochement entre les deux Corées se poursuit aux moyens d’échanges culturels. Les JO, le mois dernier, avaient opéré un rapprochement historique entre le Nord et le Sud.

