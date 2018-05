Vendredi 25 mai, tous les pays européens vont appliquer une règle qui permet de mieux protéger nos données personnelles. Un mois après le scandale qui ébranla Facebook, Mark Zuckerberg déjeune avec Emmanuel Macron. On en parle ! Et puis cap sur les Etats-Unis, le Vatican et au Mali où l’on suivra l’opération Barkhane.

Mark zuckerberg témoigne au Parlement Européen le 22 mai 2018 © AFP / European Parliament / Handout / ANADOLU AGENCY

Plus d’un mois après le scandale Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg est reçu à l’Elysée.

Le fondateur de Facebook est reçu à l’Elysée par Emmanuel Macron et une cinquantaine de grands patrons à l’occasion du sommet « Tech for good ». Au programme : discussion autour de la protection des données personnelles.

Mark Zuckerberg poursuit sa tournée européenne avec comme objectif de redorer son image après le scandale Cambridge Analytica, nom de cette entreprise britannique accusée d’avoir récupéré frauduleusement les données de 87 millions d’utilisateurs du réseau social. Un mois après avoir présenté ses excuses au Congrès européen, le fondateur de Facebook était hier au Parlement européen où il a une nouvelle fois fait amende honorable.

Cela fait une quinzaine de fois – et déjà trois fois depuis le début de l’année que vous vous excusez

A ainsi lancé Guy Verhofstadt, le chef des libéraux (groupe ALDE)

Vendredi, tous les pays européens vont appliquer le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Il s’agit de nouvelles règles qui permettront de mieux protéger nos informations personnelles sur internet et les applications n’auront plus le droit de collecter les données d’enfants de moins de 13 ans.

Manœuvre curieuse de la part de Facebook : les comptes des utilisateurs vivant hors de l’Europe ont été évacués du siège international, qui est en Irlande, pour être rattachés aux Etats-Unis.

Le groupe Facebook va-t-il appliquer cette mesure ? Sinon à quoi sert-elle et comment protéger ses données personnelles à part quitter Facebook ? On en parle avec Eva Joly, députée européenne.

Sous les radars de l’actualité avec Florence Paracuellos. Cap sur la Tunisie, les Etats-Unis et le Vatican.

Tunisie – C’est un programme télé qui met vraiment très mal à l’aise. L’émission s’appelle Shalom . C’est une caméra cachée dont le principe est le suivant : une personnalité tunisienne est contactée par de pseudo représentants de l’ambassade israélienne. Ils vont lui proposer de coopérer, moyennant finance, avec l’ennemi juré du monde arabe.

– C’est un programme télé qui met vraiment très mal à l’aise. L’émission s’appelle . C’est une caméra cachée dont le principe est le suivant : une personnalité tunisienne est contactée par de pseudo représentants de l’ambassade israélienne. Ils vont lui proposer de coopérer, moyennant finance, avec l’ennemi juré du monde arabe. Etats-Unis – Un nouveau Tanguy. Michael Rotondo a trente ans et il vit encore chez son papa et sa maman. Ces derniers en ont tellement marre qu’ils sont allés jusqu’à la Cour suprême, hier. Le juge a signé l’ordre d’expulsion immédiate.

– Un nouveau Tanguy. Ces derniers en ont tellement marre qu’ils sont allés jusqu’à la Cour suprême, hier. Le juge a signé l’ordre d’expulsion immédiate. Vatican – Prière d’être discrète sur les réseaux sociaux. Le pape a envoyé un vadémécum aux religieuses, pour leur apprendre à se comporter « correctement » sur internet.

Le reportage. Franck Cognard a passé une semaine avec l’armée française au Mali de l’opération Barkhane.

On a vécu avec eux pendant une semaine. On monte dans les mêmes véhicules qu’eux, on dort dans leurs tentes ou à la belle étoile. […] Il y a toujours une petite appréhension. Quelques semaines avant que nous arrivions, les militaires nous racontaient qu’une nuit où ils dormaient à la belle étoile, à Kidal, des obus de mortiers sont tombés à quelques mètres d’eux.

Franck Cognard revient ce soir sur sa semaine au Mali, passée avec les forces militaires de l’opération Barkhane. 4 500 militaires français sont au Sahel pour lutter contre les groupes armés salafistes djihadistes dans la région.

L’actu en série. Corinne Pélissier revient sur le nouveau spin-off de la saga Star-Wars, en salle aujourd’hui.

On embarque à bord du Faucon Millenium et on s’envole à l’aventure avec le plus célèbre des vauriens de la galaxie, Han Solo. Au cours de ses aventures, Han Solo va faire la connaissance de son imposant copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian.

Solo : A Star Wars Story sort en salle aujourd’hui.

