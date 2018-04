Le rapport sur les inégalités mondiales est sorti le 12 avril. Elles ont cru dans presque tous les pays mais à des rythmes différents, soulignant l’importance des politiques publiques pour les réduire.

L'invité

L’économiste Lucas Chancel a coordonné le Rapport sur les inégalités mondiales, paru jeudi 12 avril dernier. Il explique : « En France, il y a une progression du revenu des plus aisés plus rapide que la moyenne […] cette tendance dure depuis les années 80 ».

Le chercheur décrit un basculement depuis la fin des Trente glorieuses. « Pendant les Trente glorieuses, les revenus des 90 % des classes populaires, des classes moyennes augmentaient de 3 % par an et le revenu des 1 % les plus riches augmentait de 1 % par an. Désormais c’est l’inverse. » explique-t-il.

Lucas Chancel, co-directeur du Laboratoire sur les inégalités mondiales de l’Ecole d’Economie de Paris et chercheur sénior à l’IDDRI-Sciences Po, est notre invité.

Sous les radars de l’actualité avec Virginie Pironon

– Un adolescent de 16 ans est condamné à 241 ans de prison pour vol à main armée. Afghanistan – Kaboul rend hommage à Walid Wakil Hussain, victime de l’attaque-suicide de dimanche. Il était connu pour, à chaque attentat, tout laisser tomber et porter secours aux victimes.

– Kaboul rend hommage à Walid Wakil Hussain, victime de l’attaque-suicide de dimanche. Il était connu pour, à chaque attentat, tout laisser tomber et porter secours aux victimes. Royaume-Unis – A Londres, il y a une exposition originale jusqu’à demain devant la Somerset House, pour respirer l’air pollué des grandes villes.

Reportage de Frédéric Ojardias

Autriche - L’Autriche qui a de quoi inspirer la France en matière d’apprentissage. 45% des 15 - 19 ans sont apprentis dans la petite république alpine, en France c’est seulement 7%. On va tenter de comprendre comment le système d’apprentissage autrichien fonctionne et pour cela direction Vienne.

L’actu en série de Rosalie Lafarge

Et si les effets des "biocarburants" sur le climat étaient en fait pires que ceux du pétrole ? On consomme de plus en plus d'huile de palme dans le monde. Pas seulement dans nos assiettes, on s'en sert de plus en plus pour faire avancer les voitures. Et derrière, ce sont des forêts entières qui disparaissent.

Programmation musicale