C'est un moment presque historique, après quatre ans de saga : alors que le Royaume-Uni devrait divorcer de l'Union le 1er janvier, un accord a enfin été trouvé entre les deux parties. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission Européenne, se félicite d'un accord "juste et équilibré". Avec quelles conséquences ?

Après quatre années de négociation ardue entre les deux parties, ponctuées par des blocages considérables, le divorce du Royaume-Uni avec le reste de l'Union Européenne est enfin consommé. L'accord tant attendu sur le Brexit vient d'être conclu, cet après-midi, et consacré par une conférence de presse d'Ursula von der Leyen, qui évoque "la justesse et l'équilibre" des termes de l'accord atteint.

Michel Barnier, négociateur du Brexit, évoque "un jour de soulagement (...) teinté de tristesse, quand on compare ce qu'il y avait avant et ce qui nous attend désormais."

Les négociations stagnaient depuis des mois sur des questions épineuses comme celle de la pêche, sur laquelle les Britanniques auraient finalement fait de considérables concessions. Le texte, long de plus de 2000 pages, contient notamment un renoncement de l'UE à 25% de sa valeur de pêche dans les eaux britanniques ; la sortie du Royaume-Uni du programme Erasmus...

Cette nouvelle éloigne, en tout cas, la perspective d'un no-deal, une sortie sèche du Royaume-Uni sans accord conclu, qui aurait compliqué les relations entre le pays et l'Union. Encore doit-il être voté par le Parlement britannique, certes acquis à Boris Johnson, le 30 décembre prochain.

Le bruit du monde est musique ce soir, avec le tube "Jerusalema", devenu symbole

En Afrique du Sud, comme dans le reste du monde, 2020 aura été marquée par la morosité et la crise sanitaire... mais une actualité aura su remonter un peu le moral : un DJ local de 24 ans est devenu, à la surprise générale, une vedette mondiale, et son titre a remporté la palme de la chanson la plus recherchée sur Shazam.

D’abord succès local, puis panafricain, cette musique est rapidement devenue l’hymne de la pandémie, et a fait danser la planète sur les réseaux sociaux.

Un reportage de Claire Bargelès à Johannesburg.

Dans sous les radars avec Amélie Perrier , il est question d'une concession accordée aux catalans par le gouvernement espagnol, de problèmes de chauffage en Chine, et d'éléphants thaïlandais.

, il est question d'une concession accordée aux catalans par le gouvernement espagnol, de problèmes de chauffage en Chine, et d'éléphants thaïlandais. Le monde d'après de Claude Guibal : la Centrafrique assiste à une résurgence de violence à l'approche d'élections présidentielles et législatives - au point où les casques bleus se sont positionnés sur le territoire, rejoints par des interventions russe et française...

