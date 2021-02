« L’Afrique en 100 questions » est le nouvel ouvrage des éditions Tallandier. L’occasion de faire le point sur les enjeux contemporains de ce continent émergent.

L'Afrique selon Stephen Smith © Getty / PhotographerOlympus

Sommes-nous tous Africains, émigrés du « berceau de l’humanité » ? Comment « l’Islam noir tolérant » a-t-il donné naissance au djihadisme au Sahel ? L’Internet et la téléphonie mobile révolutionnent-ils le quotidien africain ? Comment expliquer la percée de la Chine en Afrique ? Ces questions sont parmi celles auxquelles propose de répondre cet ouvrage pédagogique sur ce continent sept fois plus vaste que l’Union européenne. L’objectif est d’explorer l’histoire et le devenir de l’Afrique de façon transversale, en abordant des questions culturelles, économiques, sociales ou encore sanitaires.

Avec une proportion de jeunes exceptionnelle (les moins de15 ans représentent 40% de la population), le continent est en effet au cœur des enjeux démographiques de demain. C’est aussi l’une des régions du monde où l’on trouve le nombre le plus élevé de conflits armés et où la menace djihadiste augmente. Enfin, le développement du continent où l’espérance de vie est de 52 ans et où l'analphabétisation concerne 1/6 de la population continuera d’être un enjeu majeur des décennies à venir.

Avec nous pour en parler

Stephen Smith enseigne les études africaines à l’université de Duke (États-Unis) et est coauteur avec Jean De La Guérivière de L'Afrique en 100 questions aux éditions Tallandier (2021).

Le Bruit du monde est à la piscine, en Israël

Ce dimanche, Israël s'est très largement déconfiné. Les magasins dits "non essentiels", les bibliothèques, les musées et une partie des salles de classe ont rouvert.

Mais surtout, le pays qui bat tous les records de vaccinations a lancé son "passeport vert"un document sur papier ou sur smartphone qui permet, une semaine après avoir reçu la seconde dose, d'accéder aux salles de sport, aux piscines... Ou encore d'assister aux événements sportifs et culturels.

Un reportage signé Frédéric Métézeau.

Également au programme de cette émission

Sous les radars, par Amélie Perrier

par Amélie Perrier Le cinéma en VOD, par Corinne Pélissier

Ils seront pendant un mois les films les plus discutés et les plus scrutés par les bookmakers. Ce dimanche aura lieu la cérémonie 2021 des Golden Globes dont on connaîtra alors les gagnants – sans doute aussi futurs prétendants aux Oscars. En attendant, on vous parle ce soir des favoris.

Le monde d'après, par Cyril Sauvageot

Les États-Unis souhaitent réintégrer le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies ! Donald Trump avait claqué la porte il y a deux ans ; Joe Biden fait donc machine arrière. C’est un nouveau signe du retour de Washington au sein des instances internationales.

Programmation musicale

CELESTE - Love is back

Paul SIMON - 50 ways to leave your love