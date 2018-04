Kim Jong-un fera, ce vendredi 27 avril, un geste historique en se rendant pour la première fois sur le sol de la Corée du Sud, dans la zone démilitarisée, à l'occasion d'un sommet avec le président Moon Jae-in. Point d’orgue du spectaculaire réchauffement observé sur la péninsule coréenne ces derniers mois.

Rencontre historique entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et Président sud-coréen Moon Jae-In vendredi 27 avril © AFP

L’invité

Alors que les deux Corées connaissent un réchauffement spectaculaire depuis les Jeux olympiques de Pyeongchang,les deux leaders Kim Jong-Un et Moon Jae-In, se rencontreront vendredi 27 avril sur le sol de la Corée du Sud, dans la zone démilitarisée, à « la maison de la paix ». Cette entrevue, pour le moins rare, a lieu après deux ans d’escalades dues aux programmes balistique et nucléaire de la Corée du Nord avec, en toile de fond, les échanges virulents entre Donald Trump et Kim Jong-Un.

Les deux leaders devraient notamment discuter d’un potentiel programme de dénucléarisation et de la future rencontre du leader nord-coréen avec le président Donald Trump.

Peut-on espérer de ce sommet historique qu’il pacifie les relations diplomatiques entre les deux pays ? Nous en parlons avec Antoine Bondaz, enseignant à Sciences Po et docteur associé au CERI-Sciences Po.

Sous les radars de l’actualité avec Virginie Pironon

Arménie – De nouvelles manifestations secouent la capitale. Après la démission de Serge Sarkissan, les manifestants réclament maintenant de nouvelles élections puisque son parti est toujours au pouvoir et dispose d’une majorité au Parlement.

Royaume-Unis – Polémique au Royaume-Unis. Des migrants sont arrivés en Grande-Bretagne après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire le pays. Aujourd'hui, les autorités leur demandent des comptes.

Colombie – à la rencontre d'une "country" colombienne qui trouve son origine chez les fermiers du pays, un doux mélangé de rythme espagnol et d’Afrique de l’ouest....

Reportage de Delphine Bousquet

Bénin - A l'occasion de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, maladie qui fait plus d'un million de mort chaque année, selon l’Organisation Mondiale de la Santé, Delphine Bousquet nous emmène au Bénin où le paludisme est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans. Grâce à la sensibilisation, à la distribution de moustiquaires imprégnées, la population prend conscience du danger.

L’actu en série d’Eva Bettan

Le réalisateur israélien Samuel Maoz sort, ce mercredi 25, « Foxtrot ». Un long-métrage dans lequel il dresse le portrait d’une société israélienne travaillée de l’intérieur par la trahison de ses valeurs.

L’édito du monde d'Anthony Bellanger

Israël décide d’abandonner l’expulsion d’Africains installés sur son sol - A la surprise générale, le gouvernement conservateur de Benjamin Netanyahu annonce renoncer à son plan d’expulsion. Israël explique ne pas avoir trouvé de pays pouvant accepter les dizaines de milliers d’immigrants clandestins.

Programmation musicale