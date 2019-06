La tension continue de monter entre les Etats-Unis et l’Iran après l’abattage d’un drone américain jeudi 20 juin ; Un village côtier de Côte-d’Ivoire fait face à une érosion précoce ; Une ville de Colombie utilise des bébés robots pour prévenir les naissances

Le président américain Donald Trump signe à la Maison Blanche le 24 juin 2019, des "sanctions sévères" à l'encontre du dirigeant suprême de l'Iran. © AFP / MANDEL NGAN

Nouvelle escalade de tensions entre l’Iran et les Etats-Unis

Jeudi 20 juin, l'Iran a abattu un drone américain car il se trouvait près du détroit d'Ormuz, dans son espace aérien. Les Etats-Unis contestent la présence de ce drone à cet endroit, et la tension monte entre les deux pays. Une semaine avant, le jeudi 13 juin, les Etats-Unis avait déjà accusé l'Iran d’être à l’origine de l’attaque de deux navires, japonais et norvégien, dans ce même détroit d'Ormuz.

Donald Trump souhaitait, en représailles, lancer une frappe militaire contre l'Iran. Il affirme avoir suspendu cette attaque à peine 10 minutes avant son lancement vendredi soir, alors que les avions de chasses avaient déjà décollé. La tension continue de monter avec des cyberattaques américaines contre des infrastructures iraniennes, visant notamment un système de lancement de missiles. De son côté, l'Iran ne calme pas le jeu et compte rompre ses engagements sur le nucléaire datant de juillet 2015.

Bernard Hourcade, géographe spécialiste de l'Iran, directeur de recherche émérite au CNRS

L’escale reportage nous emmène en Côte d’Ivoire

Partons maintenant en Côte d’Ivoire où l’érosion a déjà des conséquences très concrètes à Lahou-Kpanda, un village côtier à une centaine de kilomètres d’Abidjan, qui est aussi un ancien comptoir colonial français. Là-bas, les habitants subissent l’érosion marine depuis un siècle une grande partie de la ville a disparu sous les eaux et le phénomène s’accélère. Le cimetière a été touché, les habitants, surtout des pêcheurs, s’accrochent à leur terre et attendent des travaux d’aménagement.

Un reportage d’Amandine Réaux

Sous les radars… Hélène Roussel nous emmène

En Colombie, qui déclare la guerre aux grossesses précoces

En Allemagne, où l’on prépare la COP 26 qui se tiendra en décembre au Chili

En Finlande, avec le journal d’information en latin qui va s’arrêter

