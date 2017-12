Le bitcoin: tout le monde en parle, mais à quoi ça sert? Comment ça marche? Renaud Lifchitz nous explique tout; Dans les cuisines du grand chef italien, Massimo Bottura; Et enfin une bonne nouvelle pour la planète!

Le bitcoin, comment ça marche, à quoi ça sert ? © Getty / pixelfit

Bitcoins. Tout le monde en parle mais nombreuses sont les personnes qui s’interrogent et peinent à en comprendre le véritable fonctionnement. Elle est pourtant la plus célèbre des cryptomonnaies. Cette monnaie virtuelle, indépendante et totalement décentralisée, continue d’attirer la convoitise d’internautes du monde entier. Elle peut s’acheter et être revendue par l’intermédiaire de plateformes en ligne. Depuis le récent piratage informatique d'une plateforme d'échange en Corée du Sud, son niveau a subi une baisse sensible et nous amène à poser la question des enjeux que peuvent présenter de telles spéculations ? Quels sont les risques de ces Bitcoins à l’échelle internationale ? On en parle avec Renaud Lifchitz, expert blockchain et membre de l'association "Le Cercle du Coin".

Sous les Radars. Virginie Pironon dans les recoins de l’actualité :

En Tunisie où des enfants de la Révolution se battent contre la discrimination au lycée.

où des enfants de la Révolution se battent contre la discrimination au lycée. Au Mexique où un jeune de 17 ans a fini le corps criblé de balles après avoir critiqué un baron de la drogue sur Youtube.

où un jeune de 17 ans a fini le corps criblé de balles après avoir critiqué un baron de la drogue sur Youtube. En Arabie Saoudite où la Fédération israélienne des échecs est privée d’un tournoi international à Ryad….

Le Reportage en Italie. Mathilde Imberty nous emmène à la rencontre de Massimo Bottura, le chef italien le plus réputé du moment qui ne se contente pas de faire carton plein dans son restaurant 3 étoiles au Michelin à Modène. Il monte également des restaurants pour personnes démunies à travers le monde, dans lesquels les grands chefs cuisinent des aliments récupérés pour les transformer en plats succulents.

Voici d'ailleurs, deux recettes de Massimo Bottura à réaliser à partir des restes du repas de Noël:

Avec les restes de Panettone, réaliser un soufflet

Ajouter un peu de lait ou de crème aux restes du panettone pour changer la texture. Puis battre des jaunes d'œufs avec un peu de sucre et monter les blancs en neige. Ajouter d'abord les jaunes à la mixture de panettone, puis incorporer les blancs très délicatement. Cuire à 180° pendant 10 à 12 minutes. A accompagner avec une sauce au jus d'orange.

Avec les restes de pot-au-feu ou de chapon:

Hacher la viande pour en faire une farce. Farcir les raviolis et les faire cuire, comme un risotto, dans un jus de volaille. Puis y ajouter du parmesan gratiné.

Good COP/ Bad COP. Sandy Dauphin termine l'année sur une note optimiste: un pas décisif vient d'être franchi dimanche 24 décembre pour la protection des océans. 140 pays se sont enfin mis d'accord sur le principe d'élaboration d'un nouveau traité international. Les négociations débuteront en septembre prochain.

La Revue de Presse de nos correspondants qui lisent la presse en VO pour vous: