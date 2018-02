Retour sur la crise humanitaire et économique qui s’aggrave dans Gaza. Avec le spécialiste Jean Pierre Chagnollaud ; Vous connaissez forcément la "coupe mulet" ? ; Les Nord-coréens reviennent bredouilles dans leur pays, que va-t-il leur arriver ?

" Les enfants de Gaza meurent, quelqu'un peut-il aider? ", c'est ce que dit la bannière que tend un jeune Palestinien à Gaza le 20 février 2018 lors d'une grève générale pour protester contre la situation humanitaire. © AFP / MOHAMMED ABED

Gaza

La pauvreté s’intensifie et le taux de chômage n’a jamais été aussi élevé à Gaza. Israël paralyse l’économie de la zone en interdisant de nombreux produits. Le conflit entre les différentes factions palestiniennes s’éternise. Sans oublier la réduction des moyens versés par les américains pour l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine. On en parle avec Jean-Paul Chagnollaud, professeur de sciences politiques à l'université de Cergy-Pontoise, et spécialiste de la question palestinienne. Et Alyona Synenko, à Gaza, porte parole du Comité international de la Croix-Rouge à Jérusalem.

Sous les Radars. Julie Pietri sous les radars de l’actualité

En Australie, c’est dans la ville de Kurri Kurri que « la coupe mulet » est née. Cheveux court dessus, sur les côtés, rasés parfois, mais long derrière.. Elle traduit, pour certains, un véritable mode de vie ;

En Italie, Luigi Di Maio, 31 ans, a succédé à Bepe Grillo, à la tête du Mouvement Cinq étoiles italien qui regroupe près de 30 % des intentions de vote aux élections. Son style, c'est plutôt la modération, le calme et le sérieux ;

Les athlètes Nord-coréens reviennent sans médailles. Que va-t-il se passer pour eux ?

Le Reportage à Naples

A quelques jours des élections législatives, qui auront lieu dimanche, Mathilde Imberty est partie à la rencontre de deux candidats atypiques qui pourraient faire parler d'eux prochainement : Luisa Lavarone, mère du jeune Arturo, battu quasiment à mort par quatre mineurs et Paolo Siani, pédiatre. Tous deux, novices en politique, veulent lutter contre « les Baby Gang », ces groupes de mineurs qui mènent dans les rues de Naples des attaques au couteau.

Programmation musicale

Marlon Williams – What’s chasing you Jose Feliciano – Light my fire

Trump saison 2. Marco Wolter piste les moindres pas du président américain

Le président se sert de la chanson, The Snake Song, écrite dans les années 1960’ par un activiste noir, pour s’en prendre à l’immigration ;

Alors qu’il envisage de restreindre le regroupement familial, les parents de Melania Trump, slovènes, ont depuis, assez longtemps, obtenu leur carte de résident et pourraient, très bientôt, devenir des citoyens américains ;

Le fils aîné du président est accusé d’alimenter des théories conspirationnistes sur la tuerie du lycée de Parkland en Floride.