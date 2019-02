Ce soir on parle de la rencontre entre Donald Trump et Kim jong-Un à Hanoï. Deux jours de discussion sur la paix et la politique nucléaire ; L’escale reportage nous emmène en Jordanie avec un centre qui recueille les animaux des zones de guerre ; Et on ira au Canada, où un homme d’origine Sikh vient d’être élu député.

Hanoï, le 26 février 2019 : Le président américain Donald Trump est arrivée au Vietnam pour un deuxième sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. © AFP / Saul LOEB

Nucléaire et paix, le nouveau rendez-vous de Donald Trump et Kim jong-Un

Après leur première rencontre en juin dernier à Singapour, c’est la deuxième fois que Donald Trump et Kim Jong-un se retrouve. Cette fois, c’est à Hanoï, au Vietnam, qu’à lieu le rendez-vous entre le président américain et le dirigeant nord-coréen. Au programme des discussions : la politique nucléaire nord-coréenne et une déclaration commune sur la paix (les deux pays étant encore officiellement en guerre depuis 1953). Pour Donald Trump, le principal objectif reste la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le président américain souhaite surtout du résultat, et pas une autre rencontre seulement pour une « photo pour l’Histoire ».

Avec Antoine Bondaz, chargé de recherche à la FRS et enseignant à Sciences Po Paris, spécialiste des questions de sécurité liées à la Chine et aux deux Corées

Sous les radars… Amélie Perrier nous emmène ce soir

Dans l’archipel des Chagos, où des habitants pourront retourner vivre après en avoir été éloigné pendant plus de 50 ans

Au Canada, avec un homme politique Sikh, Jagmeet Singh, qui vient de gagner son siège de député

En Espagne, qui serait le pays où l’on vit le mieux sur la planète selon Bloomberg

L’escale reportage nous emmène ce soir en Jordanie

La Jordanie est un état en paix au milieu de nombreux pays en guerre. Le petit royaume est donc devenu ces dernières années une zone de refuge pour les Hommes, mais aussi pour les animaux. En Irak, en Syrie, les zoos détruits par les combats laissent des centaines d’animaux morts, ou livrés à eux même. Des sauveteurs viennent chercher les survivants, tentent de leur faire traverser la frontière, et les amène jusqu’au centre animalier d’Al Mawa. Venant de Gaza ou d’Alep, 23 animaux sont actuellement pensionnaires au centre. Quand cela est possible, ils sont relâchés dans la nature une fois guéris, ou rejoignent d’autres zoos dans des pays en paix.

Un reportage de Jérôme Boruszewski

La chronique pour tous, avec Caroline Gillet

Ce soir, Caroline Gillet vous parle de trois femmes, à Tirana, Liverpool et Bruxelles. Trois femmes qui ont la vingtaine, et qui parlent de sexualité et de rencontre amoureuse.

Programmation musicale

Vampire Weekend – Harmony hall

Canned Heat – Going up the country