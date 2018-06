Leila Slimani est avec nous ! Elle signe un texte après quinze jours à faire le tour des universités américaines. Me Too, Trump, l’Amérique, ses auteurs et contradictions ; on en parle ! Sous les radars, cap sur le Malawi, l’Iran et direction l’espace. On redescend, prenons la route du Mexique dans l’Escale Reportage

Cap sur les Etats-Unis !

La journaliste Leila Slimani a fait le tour des universités américaines, ce printemps. Elle en a profité pour raconter son expérience dans la dernière livraison de la revue America. Elle y livre son regard sur ce pays, sur ce qui le secoue, sur le mouvement Me Too qui le porte aussi. Leila Slimani est notre invité.

Sous les radars de l’actualité : avec Virginie Pironon, cap sur le Malawi, l’Iran et on s’envole pour l’espace !

Malawi – Une campagne est lancée pour alerter des dangers dont sont victimes les personnes albinos.

– Une campagne est lancée pour alerter des dangers dont sont victimes les personnes albinos. Iran – Le grand bazar de Téhéran est en grève.

– Le grand bazar de Téhéran est en grève. Asgardia – L’autoproclamée « première nation de l’espace » intronisait, hier, son président.

L’escale reportage : direction le Mexique avec Emmanuelle Steels

Un nouveau candidat à l’élection présidentielle a été tué, hier. Ce sont plus d’une centaine de candidats aux élections présidentielles, législatives et locales qui ont trouvé la mort depuis le début de la campagne.

Cap sur l’Etat du Guerrero, l’une des régions les plus violentes du Mexique où notre correspondante, Emmanuelle Steels, nous a ramené un reportage sur l’ambiance de terreur qui règne dans cette campagne en vue des élections.

