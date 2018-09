A l'occasion de la sortie du film Donbass de Sergei Loznitsa, retour ce soir sur cette région d'Ukraine toujours en guerre . Puis direction le Brésil où la mort de Marielle FRANCO, conseillère municipale assassinée il y a 6 mois, inspire aujourd'hui des candidates, noires, à se présenter.

«Donbass», un film sur une région meurtrie d'Ukraine, de Sergei Loznitsa © Pyramid Distribution

A quoi ressemble aujourd'hui cet Ukraine séparatiste du Donbass, qui a vu le jour après Maiden et l'annexion de la Crimée ? Les images de la place Maiden sont encore assez vives dans notre esprit à tous. Et puis est venue l'annexion de la Crimée par Vladimir Poutine. En même temps a peu de choses près que les velléités séparatistes de l'Est de l'Ukraine Le Donbass russophone qui aujourd'hui encore est en guerre contre l'Ukraine, soutenu, manipulé par la Russie. Selon le point de vue duquel on se place.

Décryptage avec notre invité Ioulia Shukan maître de conférence à l’université Paris Nanterre et chercheure à l’Institut des Sciences Sociale du politique (ISP). Auteure de "Génération Maïdan. Vivre la crise ukrainienne", Editions de l'Aube, 2016.

Sous les radars.... Amélie Perrier nous emmène

Aux Etats-Unis où la tempête Florence a bouleversé une petite fille prénommée... Florence.

En Allemagne, ou les politiques ont un certain sens du rythme. Andreas Sheuer, le ministre des Transports le montre, un peu à ses dépens. Une vidéo est en boucle sur dans les médias. On y voit le membre du gouvernement (CSU) dans une boite de nuit à côté du DJ

Au Vietnam où aujourd'hui on s'inquiète à propos des éléphants. Car figurez-vous que la dernière mode c'est de porter des bijoux avec des poils d'éléphants arrachés à la queue de l'animal. A 20 dollars le poil, le business est lucratif...

Le reportage nous emmène au Brésil ... avec Anne Vigna

Le brésil dans la dernière ligne droite, avant les élections du 07 octobre. Après les épisodes sur l'ex-président Lula et les coups de feu, contre le candidat d'Extrême droite Jair Bolsonaro qui est en tête dans les sondages. Cet homme qui a dit entre autre "qu'il est normal que les femmes gagnent moins puisqu’elles tombent enceinte » est toujours au centre de nos attentions. Car l'une des conséquences de ses propos souvent racistes homophobes et sexiste, c'est que les femmes non seulement défilent mais elles se présentent également aux élections.

Le cinéma en VO avec Corinne Pélissier

Et au cinéma cette semaine, la guerre du Donbass filmée par le réalisateur ukrainien Serguei Loznitsa, prix de la mise en scène à Cannes dans la catégorie un certain regard. Il revient ici sur les premières années de ce conflit qui a dépassé depuis 4 ans les 10 000 victimes. Le résultat est frontal, violent, à la limite souvent de l’improbable. Ça s’appelle “Donbass"