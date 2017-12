Partenariat avec Courrier International : Que s'est-il passé en 2017 et que se passera t-il en 2018 dans le monde? Eric Chol est notre invité; en Russie où on s'indigne de la fermeture des comptes Facebook et Instagram de Ramzan Kadyrov; aux Etats-Unis où l'expression "Merry Christmas" aurait été sauvée par Trump...

Un an d’actualités passées et à venir, en partenariat avec Courrier International. Nous sommes en compagnie d’Eric Chol, directeur de la rédaction à Courrier international, pour revenir sur les événements et les noms qui ont marqué l’année 2017 et ceux qui feront sans doute l'année 2018: Poutine sera-t-il réélu sans opposition, Trump aura-t-il à affronter une élection à mi-mandat, Kim Jong-Un continuera-t-il à faire des siennes, est-ce que 2018 sera une année sans Daesh ? On en parle avec notre invité Eric Chol.

Sous les Radars. Virginie Pironon scrute les recoins de l’actualité pour vous :

Aux confins du Pérou , dans la jungle, le long du fleuve Amazone où vit le dernier homme parlant le Taushiro.

En République Démocratique du Congo où la fin de l'année est très agitée comme le montre une vidéo postée sur Twitter.

En Russie où on demande des explications après le blocage des comptes Facebook et Instagram du président de la Tchétchénie.

Le Reportage au Mexique. Emmanuelle Steels nous emmène au milieu de pèlerins venus célébrer le 486ème anniversaire de l'apparition de la Vierge de Guadalupe. Des festivités qui débutent au début du mois de décembre et se poursuivent jusqu'au 6 janvier.

Trump en série. Saison 2 (E15). Marco Walter piste de près le président américain, et nous résume son année à travers ses nombreux tweets; le magnolia bicentenaire qui trône devant la Maison Blanche va être en grande partie coupé, quelles sont les véritables raisons? l'expression "Merry Christmas" que Trump dit avoir sauvé.

Les Rendez-Vous du Cinéma. Eva Bettan nous parle du film "I'm not a witch" de Rungano Nyoni. En Zambie, une petite fille de 9 ans est accusée de sorcellerie par les habitants de son village et est envoyée dans un camp de sorcières...