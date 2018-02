Alors que s'annonce la grande réforme du chemin de fer en France, qu’en est-il du modèle ferroviaire ailleurs en Europe ? Avec Michel Quidort, président de la Fédération Européenne des Voyageurs ; Au Mexique, des hommes se battent contre des femmes ; En Russie, les espions sont à l'honneur dans une exposition à Moscou.

Alors que s'annonce la grande réforme du chemin de fer en France, qu’en est-il du modèle ferroviaire ailleurs en Europe ? Ils sont beaucoup à être passés par une phase de restructuration. L'Italie a été le premier pays européen, et le seul, à ouvrir le réseau ferroviaire à grande vitesse à la concurrence. Au Royaume-Uni, après la privatisation du rail en 1993, le coût des billets a explosé, les retards et suppressions de train persistent et la renationalisation fait débat. En Allemagne, le rail est ouvert à la concurrence privée mais il reste régulièrement critiqué pour ses retards récurrents et la vétusté des infrastructures.... Analyse avec Michel Quidort, président de la Fédération Européenne des Voyageurs et nos correspondants à Londres avec Antoine Giniaux, Berlin avec Cyril Sauvageot et Rome avec Olivier Tosseri.

Sous les Radars. Julie Pietri sous les radars de l’actualité

Au Mexique, où des milliers de femmes sont tuées et violées chaque année, des combats sur ring sont organisés entre des femmes et des hommes, une fois par mois en guise de spectacle ;

En Russie, les espions sont à l'honneur dans une exposition à Moscou. Les portraits de vingt-neuf agents clandestins ont été réalisés sur des feuilles d'or comme exemple à suivre pour les jeunes générations directement visées ;

En Inde, Sridevi Kappoor, légende de Bollywood, est morte à 54 ans d’une crise cardiaque. Elle était considérée comme l’une des plus grandes actrices du cinéma indien.

Le Reportage d'Etienne Monin

L’Egypte vient de lancer sa campagne présidentielle. Le scrutin aura lieu les 26 et 28 mars, pour le premier tour, mais semble déjà verrouillé. Abdelfattah Al Sissi, élu démocratiquement en 2014, s’est préparé une succession sur mesure. Le président sortant est opposé à un seul candidat placé pour la figuration. L’élection ressemble plus à un plébiscite.

Programmation musicale

Courtney Barnett – Nameless, faceless Feist – Mushaboom

Bad COP/Good COP de Sandy Dauphin