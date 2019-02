Ce soir on parle de l’élection présidentielle en Ukraine, avec un acteur en tête des sondages : Volodymyr Zelensky ; on ira en Autriche, première destination mondiale de ski, où on tente de lutter contre le réchauffement climatique ; et on parlera du dernier film de Nanni Moretti.

L'artiste ukrainien et candidat à la présidence, Volodymyr Zelensky, devance ses principaux rivaux lors des sondages d’opinion effectués la semaine dernière. © AFP / SERGIY GUDAK

Election en Ukraine : la surprise Volodymyr Zelensky

Il y a 26 candidats pour l’élection présidentielle en Ukraine, dont le premier tour aura lieu le 31 mars. Seulement six d’entre eux pourraient obtenir plus de 10 % des voix. Le président sortant, Petro Porochenko, n’est pas certain de passer le premier tour. La surprise, c’est Volodymyr Zelensky. À 41 ans, cet acteur, star du petit écran dans le pays, est en tête de la plupart des sondages. Il devance même l’autre favorite, l’ancienne première ministre Ioulia Timochenko.

On en parle avec Annie Daubenton, journaliste et essayiste, spécialiste de l’Ukraine, et avec le reportage de Claude Bruillot sur Volodymyr Zelensky.

Sous les radars… Amélie Perrier nous emmène ce soir

Aux Etats-Unis, où l’Eglise méthodiste doit se prononcer sur le mariage gay

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, avec un rapport d’Amnesty international qui dénonce les violations des droits de l’Homme l’année dernière

En Egypte, où Giuseppe Comte a donné une leçon de billard à Theresa May

L’escale reportage nous emmène ce soir en Autriche

L’Autriche est la première destination de ski au monde. Une part importante de l’économie autrichienne s’appuie sur ce tourisme d’hiver. Mais le pays n’échappe pas au réchauffement climatique : en dessous de 1 300 mètres d’altitude, la neige se fait rare. Les stations investissent alors des millions d’euros en canons à neige pour faire face au manque. Mais cette solution est déjà critiquée, car ces dispositifs à neige artificielle consomment beaucoup d’énergie, qui proviennent de centrales à charbon ou de l’importation. Des projets qui ne fonctionneront pas à long terme.

Reportage dans les Alpes autrichienne d’Isaure Hiace

Le cinéma en VO avec Eva Bettan

Ce soir on parle du dernier film de Nanni Moretti. Un film documentaire qui raconte cet épisode historique où des Chiliens, fuyant leur pays après le putsch contre Salvador Allende, ont été accueillis à bras ouverts en Italie.

