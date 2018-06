Un jour dans le monde vous emmène ce soir au Mexique à 3 jours des élections, avec notre invité Alain Rouquié, directeur de la maison de l'Amérique latine à Paris. A la rencontre d'un Belarus qui veut demander l'asile; Au Japon qui se dirige petit à petit vers le tout non-fumeur; au Cinéma voir "Parvana"

Affiche électorale du candidat à la présidence du Mexique, José Antonio Meade, signifiant "Todos por Mexico" - une coalition des partis PRI, PVEM et Nueva Alianza © AFP / JOHAN ORDONEZ

Mexique :

Ce dimanche les mexicains vont aux urnes. Outre le président, 500 députés fédéraux, 128 sénateurs, 8 gouverneurs, plus de 900 députés locaux et près de 1 600 présidents municipaux seront élus. C'est aussi l'élection la plus violente de l'histoire du pays... et à l'arrière plan un puissant et fantasque voisin , les Etats-Unis et son président Donald Trump.

Pour nous en parler : Alain Rouquié politologue, directeur de la Maison de l’Amérique latine à Paris et reportage d'Olivier Poujade à Mexico voir comme les mexicains réagissent à l"Immigration tolérance zéro" du président américain Donald Trump.

Sous les radars ... Virginie nous emmène ce soir

En Russie où se prépare une réforme qui ne passe pas inaperçue, malgré le mondial de foot. Pour la première fois depuis 1932, le gouvernement a décidé de toucher, là aussi, à l’âge de départ à la retraite.

En Biélorussie, où l'autoritaire président Alexandre Loukachenko, à la tête du pays depuis 94, fidèle à son langage fleuri et à son accent rural, souvent moqué par les Russes a déclaré : "nous allons devoir faire partie d'UN pays, sinon nous servirons bientôt de paillasson...."

En Croatie, à Zagreb, à la rencontre d'un nouveau musée, le musée des ruptures amoureuses !

Escale reportage ce soir nous emmène au Japon

Où 28% des hommes fument et seulement 9% des femmes. Les proportions, c'était 80% des hommes et 15% des femmes, il y a tous justes 50 ans... Avouez que les progrès sont fulgurants... et pourtant le paquet n'est qu'à 3 euros, il n'y a pas de paquets neutres, les restaurants sont enfumés... Reportage à Tokyo de Karyn Nishimura-Poupée (AFP)

Escale Cinéma avec Corinne Pelissier

Quand les femmes et l'imaginaire prennent le pouvoir face à l'oppression. Au cinéma cette semaine l'adaptation d'un bestseller de la littérature jeunesse qui vient de recevoir au festival d'Annecy le prix du jury et le prix du public... "Parvana... une enfance en Afghanistan" de la canadienne Deborah Ellis... L'histoire d'une petite fille à Kaboul qui n'a jamais rien connu d'autre que la guerre et le quotidien sous le joug des talibans... Un grand sujet pour un grand film... réalisé tout en animation...