Retour au cœur d’un Yémen dévasté par une guerre sans fin et une crise humanitaire inédite, depuis 2015, avec le journaliste François-Xavier Trégan, auteur du documentaire « Le chaos et le silence » et Hélène Legeay de l’ONG Acat qui, avec Amnesty International, mettent en garde la France face au drame yéménite.

Les combattants yéménites fidèles au gouvernement soutenus par la coalition saoudienne se rassemblent autour de la tourelle et du corps d'un char détruit, près de la ville d'Al-Shurayja dans la province de Lahij © AFP / SALEH AL-OBEIDI

Yémen

La guerre au Yémen a déjà fait près de 10 000 morts, des milliers de blessés et des millions de déplacés. Dans son dernier documentaire, « Le chaos et le silence », diffusé ce soir sur Arte, François-Xavier Trégan propose la traversée poignante d’un Yémen dévasté par la guerre, inexorable, et cette crise humanitaire qui en découle et qui n’en finit pas. Un conflit qui oppose, depuis 2015, les houthistes, soutenus par l’Iran, et la coalition dirigée par l’Arabie saoudite. Avec Hélène Legeay, responsable Maghreb-Moyen-Orient à l'Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture (Acat), nous reviendrons sur le rapport que les ONG, Amnesty international et Acat, ont commandé. Elles questionnent la légalité des transferts d’armes de la France à l’Arabie saoudite dans le contexte du conflit au Yémen.

Florence Paracuellos sous les radars de l’actualité

En Afghanistan,Jahantab Ahmadi, 25 ans, mère de 3 enfants, veut devenir médecin. Une campagne de financement a été lancée pour l'aider à intégrer une université du centre du pays ;

Au Venezuela, le fondateur d'un programme d'éducation à la musique connu dans le monde entier, José Antonio Abreu, 78 ans, est mort ce week-end, laissant derrière lui un des projets musicaux les plus ambitieux au monde ;

Au Canada, un serveur français de Vancouver a été licencié par son employeur car jugé malpoli, agressif et irrespectueux envers ses collègues. Saisissant la justice, il se défend en affirmant que les français sont plus directs et expressifs que les canadiens.

Le Reportage en Bolivie

Alice Campaignole est partie « fêter la mer » que les boliviens célèbrent chaque mois de mars, très enthousiasmés à l’idée de pouvoir récupérer un jour les côtes perdues depuis l’invasion chilienne en 1879. En 2013, le litige maritime a été porté jusqu’à La Haye pour que la Cour Internationale de Justice règle la question. La Bolivie espère pouvoir retrouver ce département perdu d’Antofagasta.

Programmation musicale

Calypso Rose - Calypso Blues The Beatles - Strawberry fields forever

Good COP/Bad COP de Sandy Dauphin

500 chercheurs du monde entier ont épluché, pendant trois ans, toutes les études existantes sur la biodiversité. Les cinq rapports qu'ils ont publiés entre vendredi et hier représentent à ce jour le panorama le plus complet de l'état de la planète. En Europe, en 10 ans, on a perdu en moyenne 40 % des populations végétales et animales connus. 1/4 des sols sont dégradés.