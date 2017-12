L'Inde sera la cinquième puissance économique mondiale, nous allons voir ce que ça veut dire avec Jean-Joseph Boillot ; au Bénin, dans le plus grand marché de Cotonou ; et que devient Charles Taylor, l'ancien homme fort du Liberia ?

Inde : En 2018, l'Inde sera hissée au rang de cinquième puissance économique mondiale, donc devant la France et le Royaume-Uni. Ce qui nous a donné envie d'aller creuser dans les profondeurs d'un pays gigantesque, mais que l'on connait assez peu, comparé à son grand rival qu'est la Chine...

On en parle avec Jean-Joseph Boillot, conseiller économique au club du CEPII et auteur de L'économie de l'Inde (La découverte) et de L'Inde pour les nuls.

Sous les Radars. Virginie Pironon enquête sur l’actualité qui vous a échappé :

En Corée du Sud , où l'affaire des "Femmes de réconfort" est relancée.

, où l'affaire des "Femmes de réconfort" est relancée. En Russie où le contact tente d'être rétabli avec le satellite lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan.

où le contact tente d'être rétabli avec le satellite lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. A Madagascar où un cinéma flambant neuf ouvre ses portes.

Le Reportage au Bénin. Delphine Bousquet nous emmène à Cotonou pour parler Wax, ce fameux tissu très coloré qui sert à faire les pagnes.

Carine Ahoundou, en vert à gauche, achète un pagne au grand marché Dantokpa, qui a un secteur réservé aux tissus. / Delphine Bousquet

A ce sujet également, le très beau livre d'Anne Grosfilley Wax&Co. Anthologie des tissus imprimés d'Afrique, paru aux Editions de La Martinière.

Le Portrait de la Semaine. Direction le Liberia où on saura dans quelques jours si George Weah a remporté la présidentielle. Mais quelle est l'influence sur le scrutin de l'ancien homme fort du pays, Charles Taylor, qui purge actuellement une peine de prison en Grande-Bretagne. Signé Olivier Poujade.

Le VRAI/FAUX de l’Europe de Delphine Simon. Le gaspillage alimentaire. L'économiste du Bangladesh, Muhammad Yunus, prix Nobel de la paix en 2006, tire la sonnette d'alarme: les Européens jettent beaucoup trop chaque année...