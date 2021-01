Hier, en Inde, la fête nationale a été perturbée dans les rues de New Delhi par un défilé de centaines de tracteurs. En cause, la réforme agraire contre laquelle les paysans se mobilisent depuis plus deux mois.

Les agriculteurs protestent à Delhi protester contre les lois agricoles le 26 janvier 2021 © AFP / Anindya Chattopadhyay / The Times Of India / The Times of India

Depuis le mois de décembre des milliers d’agriculteurs indiens protestent contre les réformes agricoles annoncées par le premier ministre Narendra Modi. Dans ce pays où 85% des paysans possèdent moins de deux hectares de terres, la libéralisation des marchés agricoles mettraient ces derniers en concurrence directe avec les gros exploitants dont ils étaient pour le moment relativement protégés.

Les protestataires s’étaient jusque-là contentés de camper aux abords de New Delhi. Mais hier, mardi 26 janvier, jour de la fête nationale, ils ont décidé de défiler dans la ville, tandis que de nombreuses autres manifestations avaient lieu dans le pays. Au coeur de la capitale, le symbolique Fort Rouge a été pris d’assaut par les manifestants et des affrontements avec la police ont fait un mort.

Avec nous pour en parler

Jean-Joseph Boillot est chercheur associé à l’IRIS et spécialiste de l’Inde et des pays émergeants.

Le Bruit du monde est en Italie, où la ville de Venise se meure du Covid

Venise peut-elle vivre sans tourisme et sans culture ?

La ville d'art est au bord du gouffre. Tandis que Florence et Naples rouvrent leurs musées, le carnaval de Venise aurait dû débuter la semaine prochaine. Cela aurait entamé une nouvelle saison pour les commerçants et les hôteliers, qui souffrent de grandement de la pandémie.

Un reportage signé Bruce de Galzain.

Également au programme de cette émission

Sous les radars , par Amélie Perrier

, par Amélie Perrier L'Europe tu l'aimes ou tu la quittes, par Pierre Benazet

Depuis le début de la pandémie en Europe, il est devenu très difficile de quitter le vieux continent. Et ce particulièrement en Belgique, où une interdiction de voyager frappe les habitants depuis hier.

Le monde d'après, l’édito de Jean-Marc Four.

Programmation musicale

Gregory PORTER - Everything you touch is gold

Susheela RAMAN - Trust in me