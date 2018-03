Retour sur la « visite surprise » du président Nord-coréen en Chine avant le sommet prévu avec le président américain. Avec Juliette Morillot ; En Italie, 9 ans de procédure pour avoir cueilli une aubergine ; Aux Etats-Unis, premières disputes au sujet du recensement prévu en 2020…

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a reçu un accueil somptueux de la part du président chinois Xi Jinping lors de son voyage secret à Beijing, le 27 mars, alors que les deux parties cherchent à réparer leurs liens avant les sommets historiques avec © AFP / KCNA VIA KNS

Kim Jong-un en Chine

Kim Jong-un a été accueilli en grande pompe à Pékin, pour sa première visite « secrète » en Chine, au cours de laquelle il s'est prononcé pour la « dénucléarisation » de toute la Corée, avant son sommet attendu avec le président américain Donald Trump. Ce dernier s'est félicité de cette rencontre. Pourquoi la Chine s’est gardée de confirmer la visite ? Que se passe-t-il dans la tête de Kim Jong-un depuis le 1er janvier et la trêve Olympique ? On en parle avec Juliette Morillot, spécialiste de la Corée du Nord, co-auteure, avec Dorian Malovic, de Le Monde selon Kim Jong-un (Robert Laffont), et notre correspondante à Pékin Dominique André.

Florence Paracuellos sous les radars de l’actualité

Aux Etats-Unis, les disputes autour du recensement ont commencé. Il aura lieu en 2020 et la question « êtes-vous citoyen américain ? » sera ajoutée pour, soi-disant, compter le nombre d'électeurs ;

En Italie, en 2009,un homme avait cueilli une aubergine dans un champ qui n'était pas le sien. La justice l'a condamné une première fois à 5 mois de prison et 300 euros d'amende, une seconde fois en appel à 2 mois de prison et 120 euros d'amende, avant d’être acquitté cette semaine ;

Proumi Proumata, chanteur ivoirien, adresse, dans une chanson, un message à la jeunesse ivoirienne et aux milliers de ses compatriotes qui empruntent chaque jour les routes clandestines vers l'Europe.

Le Reportage au Maroc

Thibault Lefèvre nous emmène à Tanger à la rencontre des migrants qui arrivent de l’Afrique sud saharienne, et ceux qui fuient la Libye. Ils se rencontrent après avoir traversé l’Algérie dans l'espoir de rejoindre l’Europe. Ils subissent les coups, les sévices infligés par la police marocaine, avec tout en même temps une politique qui tente de régulariser la situation des migrants dans le pays.

Programmation musicale

Noel Gallagher’s High flying birds - If love is the law Molly Johnson - Miss celie's blues

Les Rendez-vous du cinéma

Eva Bettan présente "The rider", second film de la réalisatrice Chloé Zhao qui mêle, ici, réalité et fiction. L’histoire se déroule dans une réserve indienne, celle de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. C’est la découverte d’un monde qui semble hors du temps, celui des indiens d’Amérique.